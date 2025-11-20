Японія повертає до роботи найбільшу у світі АЕС

Ядерна енергетика в Японії повертається через десятиліття після катастрофи на Фукусімі

Загальна встановлена ​​потужність комплексу «Касівадзаки–Карива» складає 8212 МВт

Після більш ніж десятирічної перерви, спричиненої катастрофою на Фукусімі у 2011 році, Японія стоїть на порозі історичного рішення: відновлення роботи найбільшої у світі атомної електростанції. Губернатор японської префектури Ніігата Хідеє Ханадзумі, на території якої розташована найбільша у світі атомна електростанція, має намір вже цього тижня схвалити її перезапуск. За наявною інформацією, губернатор планує у п'ятницю офіційно оголосити про згоду на часткове поновлення роботи АЕС «Касівадзаки–Карива». Про це пише «Главком» із посиланням на The Japan Times.

Ханадзумі проведе консультації з префектурною асамблеєю під час чергової сесії, яка розпочнеться 2 грудня. Якщо асамблея підтримає його позицію, губернатор задовольнить запит національного уряду щодо поновлення роботи станції.

Компанія TEPCO планує ввести в експлуатацію два найбільші енергоблоки – №6 і №7, які спільно здатні виробляти 2710 МВт електроенергії. При цьому частина з п'яти енергоблоків, що залишилися, може бути виведена з експлуатації. Загальна встановлена ​​потужність комплексу «Касівадзаки–Карива» складає 8212 МВт.

Це буде перший випадок перезапуску ядерного об'єкта для TEPCO – оператора аварійної АЕС «Фукусіма-Дайічі» – після катастрофи 2011 року. Хоча в країні вже відновлено роботу 14 інших реакторів, перезапуск «Касівадзакі-Каріва» має величезне символічне та національне значення.

За перезапуск АЕС виступає новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті з метою посилення енергетичної безпеки країни. Часткове відновлення роботи станції також допоможе скоротити витрати Японії на імпорт зрідженого природного газу – країна є другим за величиною покупцем ЗПГ у світі після Китаю.

Раніше Китай ввів повну заборону на імпорт японських морепродуктів. Приводом для офіційного рішення названо «побоювання щодо скидання в океан очищеної води з АЕС «Фукусіма», проте цей крок відбувається на тлі різкого загострення дипломатичної напруги між двома країнами через ситуацію довкола Тайваню.