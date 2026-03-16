Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення

Аліна Самойленко
Головним ризиком для Китаю є вторинний шок від війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого

Початок 2026 року для економіки Китаю виявився значно успішнішим, ніж прогнозували аналітики, що свідчить про зміцнення внутрішньої динаміки до моменту масштабної дестабілізації через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Національного бюро статистики (NBS), промислове виробництво за період січня-лютого зросло на 6,3% у річному обмірі, продемонструвавши найшвидші темпи з вересня минулого року. Позитивну тенденцію підтримали й інвестиції в основний капітал, які несподівано збільшилися на 1,8% після рекордного скорочення у 2025 році. Роздрібні продажі також показали прискорення до 2,8%, що перевищило очікування ринку та вказує на певне пожвавлення споживчої активності після найповільнішого періоду зростання з часів пандемії.

Попри впевнений старт, офіційний Пекін висловлює занепокоєння через посилення зовнішнього тиску та геополітичних загроз. Хоча Китай менш вразливий до прямих шоків цін на нафту порівняно з сусідами по регіону, його потужний експортний механізм опинився під загрозою через можливе падіння світового попиту та сплеск глобальної інфляції. Наразі ситуація в секторі нерухомості залишається складною – інвестиції в цій галузі впали на 11,1%, хоча це падіння і виявилося менш болючим, ніж прогнозовані 19,3%. Водночас рівень безробіття в містах зріс до 5,3%, що стало гіршим показником за найбільш песимістичні прогнози Bloomberg і свідчить про збереження напруги на ринку праці.

Уряд Китаю встановив на цей рік найменш амбітну ціль зростання ВВП з 1991 року – на рівні 4,5-5%, обравши при цьому обережну вичікувальну тактику щодо впровадження нових фіскальних стимулів.

Експерти Bloomberg Economics застерігають, що головним ризиком для країни є не внутрішня інфляція, а вторинний шок від війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого. Тривала ескалація може призвести до різкого скорочення міжнародних замовлень на китайські товари, що суттєво ускладнить досягнення урядових цілей. Враховуючи зростаючу залежність Пекіна від експорту, тривалість та інтенсивність бойових дій на Близькому Сході стануть визначальними факторами для китайської економіки в найближчі місяці.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. 

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва».

«У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває досі, зокрема й у військовій сфері. У Ірану склалися добрі відносини з цими країнами: у політичній, економічній і навіть військовій сферах», – сказав Аббас Аракчі.

Читайте також

Потяг Пекін-Пхеньян курсуватиме чотири рази на тиждень в обох напрямках
Китай вперше за шість років відновлює пасажирське сполучення з Північною Кореєю
12 березня, 06:16
Чи зупиниться Іран? Наступний раунд за Китаєм
США виходять з іранської авантюри. Але чи зупиниться Тегеран?
10 березня, 18:45
Китай є володарем ядерних засобів глобального масштабу наземного і морського базування
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
9 березня, 21:19
Китай призупинив експорт бензину і дизеля
Китай призупинив експорт бензину і дизеля
5 березня, 13:21
У США розуміють, що повідомлення про зміну режиму призведуть до максимальної ескалації Ірану, до межі його можливостей
Велика авантюра Трампа: The Times про наслідки атаки на Іран
28 лютого, 17:58
Канцлер ФРН виступив за справедливіші правила співпраці з Китаєм
Мерц під час візиту до Китаю заявив про поглиблення співпраці з Пекіном
25 лютого, 15:24
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
CNN: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління
21 лютого, 23:14
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
У Росії масово закривається ресторанний бізнес
20 лютого, 01:58
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва не відмовиться від співпраці з Тайванем заради діалогу з Китаєм
Президент Литви заявив, що прагне нормальних відносин з Китаєм
19 лютого, 21:30

Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення
Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення
Японія почала випускати запаси нафти
Японія почала випускати запаси нафти
Нафта перевищила $105 на тлі прогнозів про затяжну війну в Ірані
Нафта перевищила $105 на тлі прогнозів про затяжну війну в Ірані
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Трамп пояснив, коли США можуть відновити санкції проти російської нафти
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади
Куба провела переговори зі США після трьох місяців нафтової блокади

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
