Bloomberg: Економіка Китаю продемонструвала неочікуване відновлення

Головним ризиком для Китаю є вторинний шок від війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого

Початок 2026 року для економіки Китаю виявився значно успішнішим, ніж прогнозували аналітики, що свідчить про зміцнення внутрішньої динаміки до моменту масштабної дестабілізації через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Згідно з даними Національного бюро статистики (NBS), промислове виробництво за період січня-лютого зросло на 6,3% у річному обмірі, продемонструвавши найшвидші темпи з вересня минулого року. Позитивну тенденцію підтримали й інвестиції в основний капітал, які несподівано збільшилися на 1,8% після рекордного скорочення у 2025 році. Роздрібні продажі також показали прискорення до 2,8%, що перевищило очікування ринку та вказує на певне пожвавлення споживчої активності після найповільнішого періоду зростання з часів пандемії.

Попри впевнений старт, офіційний Пекін висловлює занепокоєння через посилення зовнішнього тиску та геополітичних загроз. Хоча Китай менш вразливий до прямих шоків цін на нафту порівняно з сусідами по регіону, його потужний експортний механізм опинився під загрозою через можливе падіння світового попиту та сплеск глобальної інфляції. Наразі ситуація в секторі нерухомості залишається складною – інвестиції в цій галузі впали на 11,1%, хоча це падіння і виявилося менш болючим, ніж прогнозовані 19,3%. Водночас рівень безробіття в містах зріс до 5,3%, що стало гіршим показником за найбільш песимістичні прогнози Bloomberg і свідчить про збереження напруги на ринку праці.

Уряд Китаю встановив на цей рік найменш амбітну ціль зростання ВВП з 1991 року – на рівні 4,5-5%, обравши при цьому обережну вичікувальну тактику щодо впровадження нових фіскальних стимулів.

Експерти Bloomberg Economics застерігають, що головним ризиком для країни є не внутрішня інфляція, а вторинний шок від війни з Іраном, яка розпочалася 28 лютого. Тривала ескалація може призвести до різкого скорочення міжнародних замовлень на китайські товари, що суттєво ускладнить досягнення урядових цілей. Враховуючи зростаючу залежність Пекіна від експорту, тривалість та інтенсивність бойових дій на Близькому Сході стануть визначальними факторами для китайської економіки в найближчі місяці.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою.

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай надають Ірану допомогу різними способами, зокрема в рамках «військового співробітництва».

«У минулому ми тісно співпрацювали, і ця співпраця триває досі, зокрема й у військовій сфері. У Ірану склалися добрі відносини з цими країнами: у політичній, економічній і навіть військовій сферах», – сказав Аббас Аракчі.