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Гетманцев розповів, чи вдалося вирішити проблему «чорного зерна»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Гетманцев розповів, чи вдалося вирішити проблему «чорного зерна»
Гетманцев зробив заяву про експорт «чорного зерна»
фото з відкритих джерел

Нардеп: «За період роботи нової системи з грудня минулого року надійшло валютного виторгу на 200 млрд грн»

Система виявлення недобросовісних експортерів зерна допомогла зупинити реєстрацію більш як 300 податкових накладних на суму близько 2 млрд грн загального обсягу товарів. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Ми ламали і зламали чергову корупційну схему. З грудня минулого року працює нова система: для частини експортерів з репутацією та позитивною податковою історією діє безумовна реєстрація податкових накладних, а для частини експортерів реєстрація відбувається з триденною затримкою. Державна податкова служба може віднести останніх до ризикових і заблокувати ці накладні», – пояснив нардеп.

Нардеп додав, що за результатами роботи цієї системи було зупинено реєстрацію більш як 300 податкових накладних у 124 платників на 2 млрд грн загального обсягу товарів. Тобто за період роботи системи надійшло валютного виторгу на 200 млрд грн. 

«Система працює, її суть полягає в тому, аби відслідкувати ланцюг постачання зерна до експортера – де він його придбав, у кого придбав, чи той, хто зерно продав, є виробником чи також у когось придбав… Якщо десь на цьому ланцюгу відбувається обрив, відповідно, блокується податкова накладна і матеріали передаються до правоохоронних органів», – зазначає Гетманцев.

За словами нардепа, ті експортери, які працювали «по-чорному», фактично крадучи податки, навіть не подаються на реєстрацію до Єдиного реєстру податкових накладних. Також він відзначив, що у його комітеті немає жодної скарги щодо помилок або неналежної роботи системи, а обсяг експорту зернових в Україні не впав.

Раніше Данило Гетманцев заявив, що компанія «Ябко» відкрито визнає, що використовує схему поділу бізнесу на велику кількість ФОПів. Така практика вважається ухиленням від сплати податків і підпадає під статтю 212 Кримінального кодексу.

Також Гетманцев звернув увагу, що українські виробники курятини мають змогу активно розвиватися завдяки знятим квотам на європейському ринку. Однак є тривожні сигнали: після скасування податкових пільг на єдиний податок деякі підприємства втратили прибутки майже у 20 разів. Це серйозний ризик для галузі, тому Податкова мала б розібратися із цією ситуацією.

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Теги: експорт зерно Данило Гетманцев

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