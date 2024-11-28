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«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
Новий аграрний єврокомісар має родичів які працюють у агросекторі
фото із відкритих джерел

Польща втратила посаду єврокомісара з аграрних питань. Новий міністр ЄС – із Люксембургу, і не приховує своєї позиції щодо України

Новим єврокомісаром з питань сільського господарства та їжі став Крістоф Гансен із Люксембургу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала на затвердження Європарламенту новий склад уряду ЄС. У цьому переліку аграрним комісаром замість поляка Януша Войцеховського зазначений Крістоф Гансен. Новий уряд ЄС почне роботу з 1 грудня.

Під час знайомства європарламенту із претендентом на пост аграрного комісара Крістоф Гансен оцінив Україну як «слона в кімнаті» з погляду впливу на сільське господарство ЄС.

«Солідарність, яку спільнота (ЄС, – «Главком») має щодо України, – це не те, що ми маємо сприймати як належне… Нам не потрібно завдавати збитків нашому сільськогосподарському сектору через приєднання іншої країни чи інших країн» – цитує його Politico.

Перспектива приєднання України та її великого сільськогосподарського сектора до ЄС змушує європейських фермерів нервувати, сказав Гансен. Що стосується майбутнього перегляду угоди про вільну торгівлю між ЄС та Україною, Гансен сказав: важливо «винести уроки» з надзвичайних торговельних заходів, запроваджених після вторгнення Росії в Україну, що «заморозило» мита на весь експорт з Києва. Він також пообіцяв вирівняти субсидії для фермерів зі східних і західних країн, членів ЄС. Тепер більше субсидій отримають ті країни, які роблять більші внески до бюджету ЄС.

Гансен також хоче усунути різницю в субсидіях між східними та західними країнами-членами ЄС. «Ми знаємо, що між країнами-членами досі існують величезні відмінності. Це, звичайно, тема, яка буде дуже високою в порядку денному, як під час обговорення бюджету ЄС, так і бюджету ферм», – сказав Хансен. Загальний обсяг сільськогосподарських субсидій ЄС складає 60 млрд євро на рік.

Крістоф Гансен з родини, яка має велике фермерське господарство в Люксембурзі. Його двоюрідна сестра – міністр сільського господарства цієї країни. Гансен із 2018 року працює в структурах Європарламенту – член комітетів з міжнародної торгівлі, навколишнього середовища та безпеки харчових продуктів. З 2022 року був обраний одним з п’яти квесторів парламенту ЄС.

Нагадаємо, Європейський парламент під час пленарного засідання в Страсбурзі більшістю голосів затвердив склад нової Єврокомісії, який був раніше запропонований президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. «За» таке рішення проголосували 370 депутатів, «проти» – 282, ще 36 європейських політиків утрималися. Загалом у голосуванні взяли участь 688 депутатів.

Теги: Єврокомісар міністр Європарламент експорт Європа аграрії Україна парламент

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