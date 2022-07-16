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    Економіка

    ЄС виділить трьом країнам кошти для українських біженців

    Через війну з України виїхали понад 9 млн людей - ЄС виділить трьом країнам кошти для українських біженців
    Через війну з України виїхали понад 9 млн людей

    Виділені кошти підуть на підтримку біженців з України та відновлення країн після пандемії

    Європейський Союз надасть Бельгії, Італії та Люксембургу 433,79 млн євро на компенсацію витрат, пов’язаних із забезпеченням українських біженців, та відновлення від пандемії коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії від 15 липня.

    Зазначається, що 33,4 млн євро з Європейського соціального фонду (ESF) будуть спрямовані Бельгії на посилення організації, консультування та підтримки біженців із працевлаштування. Метою є інтеграція на ринку праці біженців з України та незахищених шукачів роботи, які її втратили або перебувають у нестабільних умовах зайнятості після пандемії Covid-19.

    У Люксембурзі Фонд допомоги знедоленим отримає 390 тис. євро для доставки додаткової продовольчої допомоги людям, які її потребують. Це дозволить країні продовжувати реагувати не лише на поточні потреби домогосподарств у нестабільному становищі, але й на складніші виклики та нові вимоги, спричинені соціальними наслідками пандемії та продовольчої кризи.

    В Італії 136 млн євро буде додано до операційної програми «Управління та інституційний потенціал», щоб допомогти зменшити тиск на систему охорони здоров’я країни, сприяти найму нових працівників у сфері охорони здоров’я та покрити витрати на додаткові години роботи 23,2 тис. лікарів та іншого медичного персоналу під час пандемії. Крім того, 264 млн євро будуть спрямовані на закупівлю доз вакцин проти Covid-19.

    Нагадаємо, за даними ООН, від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого, з України виїхали 9 136 006 людей. Найбільше українців прийняли у Польщі.

    Раніше стало відомо, що уряд Шотландії на 3 місяці призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла.

    Читайте також: Втекти від війни. Історії трьох українок, які опинились у Німеччині, Ірландії та Узбекистані

    Джерело: zn.ua

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна біженці коронавірус
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    ЄС виділить трьом країнам кошти для українських біженців