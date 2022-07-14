Ірландія вирішила розселити українських біженців у незвичному місці

Кількість біженців, яких прийняла Ірландія, – безпрецедентна

Через нестачу місць для розселення біженців з України уряд Ірландії у четвер вирішив віддати на ці потреби військовий табір Горманстон. Про це повідомляє RTE.

За словами прем’єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна, до країни прибула безпрецедентно велика кількість біженців. Лише з України таких людей – майже 41 тис., з них житлом вдалося забезпечити лише близько 30 тис. осіб.

Восени уряд Ірландії планує завершити будівництво модульних будинків, де можна буде розмістити до 2 тис. людей. Наразі ж у військовому таборі Горманстон, що на північно-східному узбережжі Ірландії, буде обладнано «тимчасове поселення». Спершу воно буде розраховане на 150-200 людей, згодом туди поселять ще 320 біженців.

Зазначимо, що Ірландія однією з перших відкрила кордони для українців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та скасувала візовий режим. Ірландський уряд наразі не має наміру закривати кордон для українських біженців.

Кількість біженців з України в травні й червні зросла – як припускають в уряді Ірландії, через збільшення Росією ракетних обстрілів цивільної інфраструктури українських міст. На ситуацію могли вплинути і зміни в міграційній політиці Великої Британії.

Наразі українці, які прибувають до Ірландії літаком, змушені залишатися в аеропорту Дубліна. Для їх тимчасового розміщення переобладнали будівлю старого терміналу, але, за словами волонтерів, деякі змушені спати просто на підлозі летовища.

Нагадаємо, за даними ООН, від початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого, з України виїхали 9 136 006 людей. Найбільше українців прийняли у Польщі.

Раніше стало відомо, що уряд Шотландії на 3 місяці призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла.