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    Новини

    Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців

    Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці - Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців
    Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці
    фото: Reuters

    Наразі в Шотландії перебувають 7 тисяч українців

    Уряд Шотландії на 3 місяці призупиняє програму підтримки українських біженців через брак житла. Про це повідомляє видання Guardianз посиланням на заяву уряду.

    Згідно з нею, Шотландія на три місяці призупинить свою програму підтримки українських біженців через те, що бракує підходящого житла.

    Наразі за програмою такої підтримки мешкають 4,6 тис. українських біженців із 7 тис., що втекли в Шотландію від війни. Програму запустили 18 березня.

    Очікується, що Шотландія прихистить найближчими місяцями ще 18 тис. біженців з України. Тоді кількість прийнятих там біженців на душу населення перевищить показник Англії, Вельсу і Північної Ірландії.

    Таке зростання кількості українців, що тікають від війни, може призвести до браку житла і необхідності розміщувати людей в екстренному порядку, що не є найкращим рішенням, пояснюють в уряді.

    Так, Шотландія забезпечила житло біженцям в готелях і університетських містечках, а з липня зафрахтувала пасажирське судно – 739 номерів на півроку.

    Нагадаємо, за словами уповноважений польського уряду в справах біженців з України Павла Шефернакера, вже 1,1 млн біженців з України отримали в Польщі номери PESEL.

    Також українські біженці не можуть повторно в’їхати до Польщі: що відбувається.

    Теги: росія окупанти війна Шотландія житло Україна уряд населення біженці окупація #stoprussia
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    Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців