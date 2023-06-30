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Відмова приймати зношені купюри. НБУ пригрозив обмінникам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відмова приймати зношені купюри. НБУ пригрозив обмінникам
Усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом
фото ілюстративне

«Громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане «пошкодження» або «зношення» банкнот»

Учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний, передає Zn.ua.

«Будь-який «креатив» у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування наших вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, «малюючи» комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії», – зазначив Пишний.

Очільник НБУ наголошує, що усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом.

«Білі» чи «сині» – вони все одно «зелені». Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено», – пояснив він.

Пишний додав, що громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане «пошкодження» або «зношення» банкнот.

«Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський чинник, заборонивши банкам і небанківським фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може «на око» оцінювати справжність банкнот чи їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції», – додав він.

Нагадаємо, з 29 травня Приватбанк зупинив прийом долара та євро у своїх терміналах. Фахівці Мінфіну пояснили, що проблема полягає в тому, що клієнти часто закачували в термінал старі купюри.

Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо. 

З 22 червня Приватбанк поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування.

Читайте також: Як обміняти зношені та «старі» долари: інструкція НБУ 
Теги: гроші НБУ валюта

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