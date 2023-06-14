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Контрнаступ. Міноборони назвало співвідношення втрат окупантів і ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ. Міноборони назвало співвідношення втрат окупантів і ЗСУ
Втрати України «неспівмірно менші», ніж у РФ
фото ілюстративне

Під час війни жодна із сторін не оприлюднює дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог

Українська армія під час контрнаступу несуть в рази менші втрати порівняно з окупантами, не дивлячись на фейки росіян про протилежне. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Маляр нагадала, що під час війни жодна із сторін не оприлюднює дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог, щоб прогнозувати подальші дії супротивника на полі бою.

«Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз – приміром, за минулий тиждень. У нас фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ. Це «Хортиця» і «Таврія». По «Хортиці» – у ворога загиблих у 8,73 разів більше, майже в дев’ять разів. Якщо говорити про «Таврію» – там загиблих у ворога в 5,3 разів більше, ніж у нас», – зазначила Маляр.

Посадовиця наголосила, що під час війни, безумовно, гинуть люди і знищується техніка – всі сторони мають втрати. Однак втрати України, за її словами «неспівмірно менші», ніж у РФ.

Крім того, зазначається, що росіянам вигідно нагнітати тему втрат з метою деморалізації українського суспільства, щоб «дуже боляче влучити по мобілізації», а також щоб деморалізувати українське військо і підняти дух російського.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.

Теги: ЗСУ війна росія Україна Міноборони втрати

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