У якій російській зброї знайдено іноземні компоненти: звіт експертів

Найбільше компонентів для російської зброї виробляють американські компанії

У російській зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 компаній. Найбільше компонентів виробляють американські компанії. Про це йдеться у звіті Міжнародної робочої групи з питань санкцій.

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Західні країни продовжують допомагати Росії у війні.

Наприклад, 13 червня 2023 року російська ракета Х-101 влучила в пʼятиповерхівку в Кривому Розі, тоді загинули 11 людей, зокрема одна дитина. Ця ракета несла 53 критично важливі компоненти з інших країн.

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Так, влада проаналізувала 1057 іноземних компонентів з російської військової техніки, які виробили 155 компаній. Дослідження виявило, що критично важливі компоненти, які знайшли на полі бою з квітня 2022 року, належать широкому спектру зброї. Ідеться про:

ракети «Іскандер— К» і «Калібр»;

дрони («Орлан» і «Корсар»);

бронетехніку;

артилерію;

танки Т-72,

ракети для РСЗВ «Торнадо-Г»;

автомобілі «Тайфун-К»;

гелікоптери;

станції радіолокаційної боротьби.

До критично важливих компонентів відносять мікросхеми, мікропроцесори, транзистори, регулятори напруги, конденсатори, приймачі тощо.

Найбільше компонентів виробляється американськими компаніями Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькою Infineon Technologies і корейською Samsung. Експорт критично важливих компонентів зі США до росії, які виробила корпорація Intel, у 2022 році перевищив $700 млн (раніше було $500 млн).

Продають до Росії цей товар переважно з Китаю, однак невелика частка продавців також перебувають у Європейському Союзі, Південній Кореї, Вʼєтнамі та Туреччині.

У 2022 році таких критично важливих іноземних компонентів у російській зброї нарахували на $2,9 млрд Попри санкції їх імпорт не припинився: після початкового падіння імпорту у квітні-травні 2022 року обсяги відновилися до рівнів, які можна порівняти з торгівлею до початку вторгнення.

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Нагадаємо, що іноземні компоненти, які Росія використовує для виробництва зброї, потрапляють до держави-агресора через країни, які не приєднались до санкцій Заходу. Низка складових для військової промисловості агресора потрапляють до Росії під виглядом побутових товарів, а одним з поширених механізмів обходу санкцій є створення фірм-одноденок.