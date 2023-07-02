Доля заморожених російських активів. Європейці вигадали свій план

Україна може отримувати близько 3 млрд євро на рік

Європейці таки вигадали свій план. Вони не будуть поки що передавати нам російські активи і навіть прибуток від їх використання.

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Вони планують передавати Україні податки, сплачені європейськими управителями від прибутку, отриманого від зберігання російських активів (переважно європейських банків).

Тобто увага! Не самі активи. Чи не прибуток від них. А лише податки із прибутку.

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Тобто те, що Росії не належить.

По суті, європейці віддаватимуть своє – податки.

Сума – близько 3 млрд євро на рік.

Але така величина буде лише на інтервалі високих ставок ЄЦБ та ФРС. Через рік-два, коли ставки знизять, сума податку скоротиться до 1-1,5 млрд. євро на рік.