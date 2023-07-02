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Олексій Кущ Фінансовий експерт

Доля заморожених російських активів. Європейці вигадали свій план

glavcom.ua

Україна може отримувати близько 3 млрд євро на рік

Європейці таки вигадали свій план. Вони не будуть поки що передавати нам російські активи і навіть прибуток від їх використання.

Вони планують передавати Україні податки, сплачені європейськими управителями від прибутку, отриманого від зберігання російських активів (переважно європейських банків).

Тобто увага! Не самі активи. Чи не прибуток від них. А лише податки із прибутку.

Тобто те, що Росії не належить.

По суті, європейці віддаватимуть своє – податки.

Сума – близько 3 млрд євро на рік.

Але така величина буде лише на інтервалі високих ставок ЄЦБ та ФРС. Через рік-два, коли ставки знизять, сума податку скоротиться до 1-1,5 млрд. євро на рік.

Джерело
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Теги: росія санкції війна Європейський союз

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Олексій Кущ

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