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Міністр енергетики заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міністр енергетики заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру
Міністр енергетики України Герман Галущенко
фото з відкритих джерел

Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить атаки, коли температура впаде

Україна може дати дзеркальну відповідь на атаки з боку РФ проти енергетичної інфраструктури. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Politico.

Галущенко у Вашингтоні зазначив, що Росія регулярно здійснює кібератаки на електромережі України та, як очікується, посилить фізичні атаки, коли температура впаде, а люди більше залежатимуть від енергії для опалення своїх будинків.

На запитання, чи можуть слова президента Володимира Зеленського про «відповідь», якщо Росія посилить атаки, означати націлювання України на величезну нафтогазову інфраструктуру Росії, найбільший двигун її економіки, він відповів: «Це було б справедливо».

«Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо коли ви говорите про газ і нафту. Я маю на увазі, що паливо можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ міг би впоратися», – сказав Галущенко.

Раніше повідомлялося, що Зеленський зауважив, що виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Він сказав, що місцева влада повинна виконати повністю свою частину підготовчої роботи.

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Теги: енергетика Герман Галущенко Україна місцева влада росія

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