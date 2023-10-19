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Дозвіл на аборт. Євродепутати закликають розширити права українським біженкам

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Дозвіл на аборт. Євродепутати закликають розширити права українським біженкам
Багато з жінок, які залишили Україну, стали жертвами сексуального насильства
фото з відкритих джерел

У деяких країнах ЄС біженки позбавлені права на охорону сексуального та репродуктивного здоров'я

Згідно зі звітами громадських та міжнародних організацій, російські військові скоїли в Україні безліч злочинів щодо жінок, включаючи зґвалтування та інші види сексуального насильства. Тепер українські біженки змушені повертатися додому для того, щоб зробити аборт чи отримати доступ до гінекологічних медпослуг, оскільки у ЄС вони до них легального доступу не мають, пише «DW».

Європейські депутати закликають зобов'язати всі країни-члени ЄС надавати українським біженкам повний доступ до прав та послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я, зокрема до права на аборт. Обговорення цієї проблеми відбулося у Європарламенті у вівторок, 17 жовтня.

Повідомляється, що багато з жінок, які залишили Україну, стали жертвами сексуального насильства. Статус про тимчасовий захист ЄС надає їм негайний доступ до медичних послуг, однак у кожній країні є певні нюанси.

«ЄС не робить все від нього залежне, щоб допомогти цим жінкам, які не мають повного доступу до послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров'я. У Польщі та Угорщині вони не мають можливості зробити аборт, і змушені повертатися до України, де це легально», – заявила євродепутатка від групи лібералів з Іспанії Марія Сорая Родрігез Рамос.

Вона закликала Єврокомісію та уряди країн-членів ЄС переглянути національні стратегії у цьому питанні, щоб гарантувати українкам повний доступ до медпослуг.

«Жінки мають проблеми з доступом до послуг у сфері репродуктивного здоров'я, тому що в деяких країнах, включаючи Польщу, діють обмежувальні норми, що створюють перешкоди для доступу до цих послуг», – визнав польський депутат від групи соціалістів Лешек Міллер.

Він закликав зробити «конкретні кроки», щоб усунути ці перешкоди по всьому ЄС. Окрім Польщі та Угорщини, де українські біженки стикаються із проблемами у сфері захисту жіночого здоров'я, згадувались Румунія та Словаччина. За словами євродепутатки з Нідерландів Тінекі Стрік, у цих країнах українки або змушені «залишатися без цих послуг, або повертатися у зруйновану війною Україну» для їх отримання.

За словами євродепутатки зі Швеції Малін Бйорк українки у деяких європейських країнах позбавлені права на охорону сексуального та репродуктивного здоров'я. Вона підкреслила, що йдеться про «базові речі для кожної жінки», серед яких депутатка назвала пренатальні та постнатальні послуги, можливість народити дитину в гідних умовах, медичні послуги для жертв гендерного насильства, доступ до контрацепції та абортів.

Бйорк додала, що ці послуги у деяких країнах ЄС коштують надто дорого, в інших недостатня інформованість про них, а в деяких вони заборонені законом. Євродепутатка назвала цю ситуацію «ганебною для українок».

Єврокомісар з питань рівності Хелена Даллі наголосила, що Єврокомісія співпрацює з європейськими країнами, регіональною владою та неурядовими організаціями для гарантування біженкам доступу до цих послуг. Зазначається, що голосування за резолюцію «Ситуація жінок-біженок з України з огляду на доступ до сексуальних та репродуктивних прав» заплановано на наступну сесію Європарламенту.

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Теги: жінка війна біженці аборт росіяни Єврокомісія зґвалтування медицина

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