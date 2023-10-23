Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік

У КМВА наголосили на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст

За останній рік російські окупанти випустили по Києву близько семисот ракет різних типів та ударних дронів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

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Чиновник наголосив на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст.

«Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста», - зазначив він.

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Так, представник адміністрації навів дані статистики лише для одного Києва за останні 12 місяців. За рік по місту війська РФ запустили:

понад 300 крилатих ракет різного типу;

14 балістичних ракет;

майже 400 ударних БПЛА типу Shahed.

«Тому нарощування систем ППО – пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе - ефективні системи ППО, де поєднується новітні та старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування», – каже начальник КМВА.

Також він додав, що Україна очікує підтримки від союзників і партнерів, оскільки «кожний зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard або кожен Piorun – це збережене життя і внесок у нашу перемогу!».

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники.