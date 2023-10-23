Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
За 12 місяців окупанти випустили 14 балістичних ракет по Києву
фото ілюстративне

У КМВА наголосили на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст

За останній рік російські окупанти випустили по Києву близько семисот ракет різних типів та ударних дронів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко.

Чиновник наголосив на важливості нарощування систем протиповітряної оборони, що є пріоритетом не лише для столиці України, а й для інших міст.

«Нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони! Бо у ворога вистачає зброї аби масовано атакувати українські міста», - зазначив він.

Так, представник адміністрації навів дані статистики лише для одного Києва за останні 12 місяців. За рік по місту війська РФ запустили:

  • понад 300 крилатих ракет різного типу;
  • 14 балістичних ракет;
  • майже 400 ударних БПЛА типу Shahed.

«Тому нарощування систем ППО – пріоритет і для Києва, і для решти міст України. Ми не відмовимося від будь-якого озброєння. Бо українські воїни протиповітряної оборони давно довели усьому світові, що здатні створювати, здавалося, неможливе - ефективні системи ППО, де поєднується новітні та старі зразки, радянські і натівські. Дайте нам зброю, а ми знайдемо їй ефективне застосування», – каже начальник КМВА.

Також він додав, що Україна очікує підтримки від союзників і партнерів, оскільки «кожний зенітно-ракетний комплекс, кожен Gepard або кожен Piorun – це збережене життя і внесок у нашу перемогу!».

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ввечері 22 жовтня Київщину атакували нові російські безпілотники

Теги: росія окупанти Україна озброєння влада системи ППО Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
18 жовтня, 21:40
Сили спеціальних операцій знищили низку ворожих цілей на Запорізькому напрямку
Сили спеціальних операцій показали результати «полювання» на окупантів (відео)
9 жовтня, 09:53
Уночі росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та масований обстріл Херсонщини
8 жовтня, 09:58
Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення
Контрнаступ ЗСУ: українські сили мають успіх у трьох районах
4 жовтня, 07:29
фото: Краматорська міська рада
Ракетний удар по Краматорську: з'явилися фото наслідків
30 вересня, 11:55
Пам’ятник Костянтину Іпсіланті був законсервований у березні 2022 року
На території Лаври розконсервували старовинний пам’ятник (фото)
30 вересня, 06:58
Польща готова приймати біженців з України
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
29 вересня, 08:06
На трасі Київ-Житомир окупанти тяжко поранили 6 українців, а вбили – 26
Трьом російським військовим оголошено підозру в розстрілі людей на трасі Київ-Житомир
28 вересня, 12:17
Воронцовський палац також постраждав в результаті нічної атаки росіян
Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац
25 вересня, 16:25

Новини

Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
Росія у вогні. Нова фотозона на Хрещатику
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
Відкриття Київського кінофестивалю «Молодість» обурило українських митців
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: влада закликає зберігати спокій
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: ЗМІ дізналися, хто був за кермом авто
На залізничній колії в Києві загинула людина
На залізничній колії в Києві загинула людина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9262
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
5137
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4441
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
3684
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
3016
Нові російські дрони атакували Київщину

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту