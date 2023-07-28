Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під нові санкції потрапили сім росіян та п’ять компаній

Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

У межах цієї кампанії, у якій беруть участь державні органи або структури, афілійовані з урядом РФ, використовують підроблені веб-сторінки, що використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-учасниць.

Зокрема, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників.  «Інфорос» – це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ), відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, які поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

Також до санкційного списку ЄС потрапили АНО «Діалог» – російська некомерційна організація, створена Департаментом інформатизації та технологій Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, а також Агентство соціального проєктування і «Структура національних технологій» – дві російські ІТ-компанії, що беруть участь у проведеній під керівництвом Росії кампанії цифрової дезінформації RRN, та відомі представники вищезазначених організацій.

Нагадаємо, що Японія вдарила санкціями по промисловості РФ. Уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів. 

Теги: росія санкції Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупаційна влада Криму потягнула українські держустанови до суду
Крим без води. Окупаційна адміністрація подає до суду на Україну
4 липня, 14:51
За словами Кулеби, непродовження зернової угоди означатиме нове зростання цін по всьому світу
«Використовує голод як інструмент»: Кулеба прокоментував вихід РФ із зернової угоди
17 липня, 19:24
Вибух прогримів близько 4 ранку
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
4 липня, 07:28
Чи влаштує Росія масштабну ядерну катастрофу на ЗАЕС: аналіз ISW
Чи влаштує Росія масштабну ядерну катастрофу на ЗАЕС: аналіз ISW
5 липня, 06:39
Ердоган чекає на візит Путіна у серпні
Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти
8 липня, 11:30
Зеленський дав розпорядження підготувати офіційні сигнали до ООН і до Туреччини щодо угоди
Жодних домовленостей не було: Зеленський відреагував на вихід Росії із «зернової угоди»
17 липня, 17:05
ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня
Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ
13 липня, 06:22
Після початку війни РФ проти України на території міста Маріуполь залишилось 89 557 тонн металопродукції Азовсталі
Азовсталь закликала НАЗК ввести санкції проти крадіїв металопродукції із РФ
17 липня, 17:32
Росія посилює свою кампанію із перешкоджання експорту українського продовольства
Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди
25 липня, 16:34

Політика

Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду
Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні
Катар виділив $100 млн гуманітарної допомоги Україні
Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ
Путін проігнорував прохання Ердогана щодо зернової угоди – WSJ
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
Німецькі депутати хочуть заборонити вирощувати полуницю і помідори: причина
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку
Президент Нігеру відмовився подавати у відставку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
27K
Польща терміново збільшить свою армію
20K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
13K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога
8490
Дискваліфікація Харлан на Чемпіонаті з фехтування: Опозиція ініціює відставку міністра Гутцайта

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту