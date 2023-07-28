Євросоюз ввів санкції проти російських компаній, які поширювали пропаганду

Обмеження стосуються фізичних та юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди

Під нові санкції потрапили сім росіян та п’ять компаній

Європейський союз запровадив нові санкції проти Росії. Зокрема, за дезінформацію про війну в Україні. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

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Європейські санкції запроваджено щодо семи фізичних і п'яти юридичних осіб, відповідальних за проведення цифрової кампанії з маніпулювання інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

У межах цієї кампанії, у якій беруть участь державні органи або структури, афілійовані з урядом РФ, використовують підроблені веб-сторінки, що використовують ідентифікацію національних ЗМІ та державних сайтів, а також фальшиві акаунти в соціальних мережах. Ця скоординована та цілеспрямована інформаційна маніпуляція є частиною ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та країн-учасниць.

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Зокрема, ЄС запровадив обмежувальні заходи щодо Inforos і трьох його засновників. «Інфорос» – це інтернет-компанія, тісно пов'язана з російською військовою розвідкою (ГРУ), відповідальна за створення понад 270 проксі-онлайн ЗМІ, які поширюють пропаганду на підтримку війни Росії проти України.

Також до санкційного списку ЄС потрапили АНО «Діалог» – російська некомерційна організація, створена Департаментом інформатизації та технологій Москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента РФ, Інститут російської діаспори, а також Агентство соціального проєктування і «Структура національних технологій» – дві російські ІТ-компанії, що беруть участь у проведеній під керівництвом Росії кампанії цифрової дезінформації RRN, та відомі представники вищезазначених організацій.

Нагадаємо, що Японія вдарила санкціями по промисловості РФ. Уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів.