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Михайло Басараб Політолог

Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі

glavcom.ua
Загроза нападу «вагнерівців» на Польщу чи Литву стає реальною?
фото з відкритих джерел

Атакуючи НАТО, кремлівці звужують для лідерів блоку вибір альтернатив і кваплять ухвалювати рішення

Путін і його шайка з усіх сил намагаються посадити Захід за стіл переговорів. Для довгої війни немає часу, обмежені засоби, а сама Росія є великою, але крихкою конструкцією. Напавши на НАТО, кремлівське політбюро ставить Альянс перед вибором: безпосередньо включатися у війну з Росією або швидше шукати можливості домовитися. Третього у такому випадку не дано. У Москві, ясна річ, розраховують на друге. Атакуючи НАТО, кремлівці звужують для лідерів блоку вибір альтернатив і кваплять ухвалювати рішення.

У даному випадку йдеться не про масштабний, а про символічний напад. Для усього цього росіянам достатньо «вагнерівців», а Білорусь як полігон – просто ідеальний варіант.

Можливо у Москві розраховують, що сама загроза нападу «вагнерівців» на Польщу чи Литву може змусити лідерів Альянсу до швидшого пошуку компромісів.

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Джерело
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Теги: Білорусь росія напад

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Михайло Басараб

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