Росія запросто може атакувати НАТО з Білорусі

Атакуючи НАТО, кремлівці звужують для лідерів блоку вибір альтернатив і кваплять ухвалювати рішення

Путін і його шайка з усіх сил намагаються посадити Захід за стіл переговорів. Для довгої війни немає часу, обмежені засоби, а сама Росія є великою, але крихкою конструкцією. Напавши на НАТО, кремлівське політбюро ставить Альянс перед вибором: безпосередньо включатися у війну з Росією або швидше шукати можливості домовитися. Третього у такому випадку не дано. У Москві, ясна річ, розраховують на друге. Атакуючи НАТО, кремлівці звужують для лідерів блоку вибір альтернатив і кваплять ухвалювати рішення.

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У даному випадку йдеться не про масштабний, а про символічний напад. Для усього цього росіянам достатньо «вагнерівців», а Білорусь як полігон – просто ідеальний варіант.

Можливо у Москві розраховують, що сама загроза нападу «вагнерівців» на Польщу чи Литву може змусити лідерів Альянсу до швидшого пошуку компромісів.