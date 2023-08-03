Головна Новини
search button user button menu button

РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Ворог починає підтягувати стратегічну авіацію
фото ілюстративне

Російські загарбники можуть готуватись до потужних атак за допомогою стратегічної авіації

Російські окупанти могли зібрати «повітряну армію» для нової атаки на Україну»: близько 300 літаків та 350 гелікоптерів, які знаходяться на старті. Але пустивши їх у хід, агресор ризикує зазнати стратегічної поразки. Про це в інтерв’ю Obozrevatel сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.

«Їх (літаків і гелікоптерів – ред.) масове залучення означатиме масове знищення цієї техніки та величезні втрати у стратегічній перспективі», – наголосив він.

У цьому контексті генерал нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-окупант зазнала величезних втрат в авіації. Знищено понад 300 літаків і стільки ж гелікоптерів.

«Ворог вже давно переконався в тому, що ми ефективно збиваємо і літаки, і гелікоптери вже в прифронтовій смузі, де ми маємо зенітно-ракетні комплекси тактичного рівня, які контролюють 15-20 кілометрів неба. Це частково комплекси, що залишилися від Радянського Союзу, а також нові комплекси, поставлені Німеччиною, США, Великою Британією, Іспанією та Францією», – пояснив Маломуж.

За його оцінками, втрата такої ж кількості літаків і гелікоптерів у ході нової операції «означатиме підрив позицій російської стратегічної авіації в цілому».

«Тому я думаю, що противник буде задіювати таку авіацію вибірково, а не масово. Наприклад, при спробах прориву. Але системно рухатися фронтом їм буде складно, тому що, навіть з урахуванням загалом нестачі засобів ППО та ПРО, винищувальної авіації, на фронті ми маємо в багатьох підрозділах ту техніку, те озброєння і тих фахівців, які збивають ці літаки та гелікоптери безпосередньо», – підсумував він.

Як повідомляло Оперативне командування «Південь», російські загарбники можуть готуватись до потужних атак. Наразі спостерігається, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином, окупанти готуються до певних маневрів.

 

Теги: війна окупанти росія авіація літак гелікоптер

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
1 серпня, 19:16
Росія готується до чергового обстрілу України
Ворог готується до атаки та починає підтягувати стратегічну авіацію – «Південь»
31 липня, 08:30
Річард Найтон
«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою
15 липня, 07:53

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
День народження Яна Табачника. Донька відомого співака нагадала імениннику про карму
62K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії
54K
Папа Римський вимагає від Європи не давати зброю Україні, бо це не креативно
50K
Митрополит Онуфрій ігнорує звернення щодо розриву зв'язків із РПЦ, проте є цікава деталь
30K
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
11K
Віталій Портников: Путін не збирається ні з ким домовлятися. Який у вас план?

Новини

РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Вчора, 03:35

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту