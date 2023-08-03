РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Російські загарбники можуть готуватись до потужних атак за допомогою стратегічної авіації
Російські окупанти могли зібрати «повітряну армію» для нової атаки на Україну»: близько 300 літаків та 350 гелікоптерів, які знаходяться на старті. Але пустивши їх у хід, агресор ризикує зазнати стратегічної поразки. Про це в інтерв’ю Obozrevatel сказав керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж.
«Їх (літаків і гелікоптерів – ред.) масове залучення означатиме масове знищення цієї техніки та величезні втрати у стратегічній перспективі», – наголосив він.
У цьому контексті генерал нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-окупант зазнала величезних втрат в авіації. Знищено понад 300 літаків і стільки ж гелікоптерів.
«Ворог вже давно переконався в тому, що ми ефективно збиваємо і літаки, і гелікоптери вже в прифронтовій смузі, де ми маємо зенітно-ракетні комплекси тактичного рівня, які контролюють 15-20 кілометрів неба. Це частково комплекси, що залишилися від Радянського Союзу, а також нові комплекси, поставлені Німеччиною, США, Великою Британією, Іспанією та Францією», – пояснив Маломуж.
За його оцінками, втрата такої ж кількості літаків і гелікоптерів у ході нової операції «означатиме підрив позицій російської стратегічної авіації в цілому».
«Тому я думаю, що противник буде задіювати таку авіацію вибірково, а не масово. Наприклад, при спробах прориву. Але системно рухатися фронтом їм буде складно, тому що, навіть з урахуванням загалом нестачі засобів ППО та ПРО, винищувальної авіації, на фронті ми маємо в багатьох підрозділах ту техніку, те озброєння і тих фахівців, які збивають ці літаки та гелікоптери безпосередньо», – підсумував він.
Як повідомляло Оперативне командування «Південь», російські загарбники можуть готуватись до потужних атак. Наразі спостерігається, що ворог починає підтягувати стратегічну авіацію. Таким чином, окупанти готуються до певних маневрів.
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