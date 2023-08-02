Як Україна захищатиме енергосистему від обстрілів Росії: дані уряду

В Україні буде децентралізація генерації

Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. До того ж в країні зняли бюрократичні обмеження для проведення ліній електропередачі та встановлення підстанцій. Це все повинно захистити українську енергетику від терористичних ударів РФ. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Шмигаль наголосив, що в Україні буде децентралізація генерації, щоб захистити енергооб'єкти від ракетних ударів російських терористів. Для цього Кабмін ухвалив важливі рішення.

«Один зі способів захисту енергооб’єктів від ворожих атак – децентралізація генерації. Її мобільність – запорука безпеки. Сьогодні уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок та супутньої інфраструктури. Також зняли бюрократичні перепони для проведення повітряних ліній електропередачі та підстанцій. Це пришвидшить енергетичне відновлення і створить міцну, менш вразливу до ворога систему», – повідомив він.

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Нагадаємо, «Укренерго» прогнозує найскладнішим місяцем для енергосистеми серпень.

Також повідомлялося, що перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення.