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Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп відповів, чи запровадить нові санкції проти РФ після удару по Сумах
Трамп: Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Північний потік 2
фото: The White house/Facebook

Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість запровадження нових санкцій проти Росії після ракетних ударів по Сумах. Його відповідь пролунала під час зустрічі з президентом Сальвадора Наїбом Букеле, повідомляє «Главком».

На запитання журналіста щодо перспектив додаткових обмежень проти Москви, Трамп заявив, що вже вживав санкційних заходів щодо Росії. Він згадав про газогін Північний потік 2, наголосивши:

«Я вже запровадив санкції проти Росії. Якщо ви пам’ятаєте Північний потік 2. Це був великий трубопровід, який проходить через Європу».

За словами Трампа, саме він зупинив реалізацію цього проєкту:

«Це російський трубопровід. Найбільший у світі, я думаю. Йде до Німеччини. І я зупинив його».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову поклав відповідальність за початок війни в Україні на українського президента Володимира Зеленського та свого попередника Джо Байдена. Як передає «Главком», про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента! Я не мав нічого спільного з цією війною, але напружено працюю, щоб зупинити смерть і руйнування», – заявив Трамп.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував американському лідеру Дональду Трампу приїхати в Україну перед ухваленням будь-яких рішень про завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю CBS News.

Зеленський сказав, що буде радий вітати Трампа в Україні, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається».

«Ми поважаємо вашу позицію, але, будь ласка, перед будь-якими рішеннями, будь-якими планами щодо переговорів, приїжджайте і подивіться на людей, цивільних, воїнів, лікарні, церкви, які були зруйновані, загиблих дітей», – наголосив він.

Теги: Північний потік Дональд Трамп санкції

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