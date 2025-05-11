Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня 2022 року перебуває в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині

В’ятрович: «Нам не варто розраховувати на «дерашизацію» Росії, яка буде проведена внутрішніми силами»

Німецьке суспільство і досі травматизоване пам’яттю про Другу світову – і тим, що захворіло на нацизм, і тим, що потім зазнало денацифікації, яку проводили переможці. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Український історик та народний депутат Володимир В'ятрович.

«Денацифікація значно успішніше проходила у західній частині Німеччини, аніж у східній. Хоча там радянський протекторат мав би докладати більше зусиль для викорінення нацизму. Але на сході нібито навмисне закладалася можливість, щоб і через 80 років ультраправі партії пролазили в органи влади – з підтримкою Росії та відповідними гаслами. Вочевидь, на Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією», – сказав В'ятрович.

Історик переконаний, Німеччина має осмислити і свою провину перед українцями. Цього поки що так і не відбулося, якщо не зважати на виплати остарбайтерам на початку 1990-х. Та й те, це робилося тільки тому, що переважна більшість остарбайтерів була якраз з території України та Білорусі. Тобто тут не йшлося про каяття саме перед українцями як нації, що зазнала найбільше горя за часів Другої світової.

В’ятрович також додав: «Нам не варто розраховувати на «дерашизацію» Росії, яка буде проведена внутрішніми силами. Ні, самі себе вони не вилікують, надто вже запущена їх хвороба».

Нагадаємо, у Німеччині досі нерідко вважають, що найсерйозніше постраждала під час Другої світової війни Росія. Однак це не відповідає дійсності, адже саме Україна понесла найбільші людські втрати, а її промисловий потенціал був майже повністю знищений. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Також Володимир В'ятрович розповів про міфи Другої світової війни, зокрема про лендліз та роль СРСР у перемозі.