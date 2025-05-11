Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня 2022 року перебуває в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
фото: dw.com

В’ятрович: «Нам не варто розраховувати на «дерашизацію» Росії, яка буде проведена внутрішніми силами»

Німецьке суспільство і досі травматизоване пам’яттю про Другу світову – і тим, що захворіло на нацизм, і тим, що потім зазнало денацифікації, яку проводили переможці. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів Український історик та народний депутат Володимир В'ятрович.

«Денацифікація значно успішніше проходила у західній частині Німеччини, аніж у східній. Хоча там радянський протекторат мав би докладати більше зусиль для викорінення нацизму. Але на сході нібито навмисне закладалася можливість, щоб і через 80 років ультраправі партії пролазили в органи влади – з підтримкою Росії та відповідними гаслами. Вочевидь, на Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією», – сказав В'ятрович.

Історик переконаний, Німеччина має осмислити і свою провину перед українцями. Цього поки що так і не відбулося, якщо не зважати на виплати остарбайтерам на початку 1990-х. Та й те, це робилося тільки тому, що переважна більшість остарбайтерів була якраз з території України та Білорусі. Тобто тут не йшлося про каяття саме перед українцями як нації, що зазнала найбільше горя за часів Другої світової.

В’ятрович також додав: «Нам не варто розраховувати на «дерашизацію» Росії, яка буде проведена внутрішніми силами. Ні, самі себе вони не вилікують, надто вже запущена їх хвороба».

Нагадаємо, у Німеччині досі нерідко вважають, що найсерйозніше постраждала під час Другої світової війни Росія. Однак це не відповідає дійсності, адже саме Україна понесла найбільші людські втрати, а її промисловий потенціал був майже повністю знищений. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

Також  Володимир В'ятрович розповів про міфи Другої світової війни, зокрема про лендліз та роль СРСР у перемозі.

Читайте також:

Теги: лендліз втрати Україна партії депутат Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яких цілей так званої «СВО» досягла Росія на фронті?
Кремль готує останній ривок до осені
19 квiтня, 17:57
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»?
Божевільні онуки «кузькиної матері». Що врятує Європу від «Орєшніка»? Геополітика
7 травня, 12:40
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
Канадський чиновник підтвердив блокування США заяви щодо засудження удару по Сумах
16 квiтня, 06:44
Оборонна промисловість Німеччини потребує допомоги банків
Німецькі банки відмовилися інвестувати в оборону своєї держави
17 квiтня, 09:55
Адміністрації Трампа вже сказали, що європейські столиці не зможуть визнати Крим російським
ЄС погрожують Трампу непокорою, але анонімно – Financial Times
24 квiтня, 14:11
Свириденко наразі перебуває у Вашингтоні. Очікується підписання угоди про надра зі США
США заявляє, що Україна вносила термінові правки в угоду про надра. Офіс президента заперечив
30 квiтня, 22:42
Речниця Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що результат конфлікту вимагає «конкретних ідей» від Москви та Києва
США більше не будуть посередниками між РФ та Україною – речниця Держдепартаменту
2 травня, 07:45
Всеосяжне припинення вогню початок процесу закінчення найбільшої і найтривалішої війни в Європі, упевнений Келлог
Келлог зробив заяву про кінець війни
Вчора, 17:45
Ворог планує вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей
Паліса назвав напрямки фронту, на яких росіяни посилять наступ
Сьогодні, 15:36

Суспільство

Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією
Історик: На Німеччину чекає нове коло переосмислення Другої світової та позбавлення страху перед Росією
Азовця у полоні катували через українську літеру
Азовця у полоні катували через українську літеру
Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Скільки років є у росіян для війни: Чмут дав відповідь
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Після Азову і Третьої штурмової, Білецький формує Третій корпус, що стане лабораторією змін, – ЗМІ
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Нардепи показали своїх мам та розчулили сімейними історіями (фото)
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової
Фотоапарати, мотоцикли, магнітофони... Історик розповів, яку техніку отримали українців завдяки репараціям після Другої світової

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 травня: ситуація на фронті
132K
Не буде ніякого перемир'я
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 травня 2025
77K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
27K
Фестиваль побєдобєсія у Росії. Неймовірні відео
16K
ЄС пригрозив заблокувати «Північний потік-2», якщо Кремль не погодиться на перемир'я – WSJ

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua