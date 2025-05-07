Які виклики чекають на нового канцлера Німеччини: аналіз NYT

The New York Times: Фрідріх Мерц став канцлером у найскладніший для Німеччини час з часів возз'єднання країни 35 років тому

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц вступив на посаду канцлера Німеччини в момент, який багато хто називає найважчим для країни з часів возз'єднання. Як пише «Главком», про це повідомляє The New York Times.

«Мерц, який не має досвіду роботи на керівній посаді в уряді, стане 10-м канцлером Німеччини. Він обійме посаду в найскладніший для країни час з часів возз'єднання Східної та Західної Німеччини 35 років тому», – йдеться у матеріалі.

За словами журналістів, новий канцлер та його коаліційний уряд, очолюваний його правоцентристськими Християнськими демократами, зіткнуться з низкою національних криз, включаючи стагнацію економіки та погіршення відносин зі Сполученими Штатами.

«Протягом місяців, що минули з моменту перемоги його партії на виборах у лютому, Мерц агресивно вирішував ці проблеми. Він критикував президента Трампа та ставив під сумнів стабільність американської демократії, а також спілкувався з іноземними колегами, намагаючись очолити нову потужну Європу. Він швидко порушив ключову передвиборчу обіцянку щодо фіскальної стриманості, уклавши угоду з лівоцентристськими суперниками про послаблення обмежень Німеччини на державні запозичення, щоб витрачати «стільки, скільки потрібно» на національну оборону», – пояснює The New York Times.

Зазначається, що партія Альтернатива для Німеччини (АдГ), навпаки, зміцнила свої позиції, заручившись підтримкою розчарованого консервативного електорату. При цьому рейтинги Мерца та його партії знизилися після виборів, досягнувши одного з найнижчих рівнів схвалення серед німецьких лідерів у сучасній історії.

Тим не менше, прихильники Мерца кажуть, що ці кроки є ознакою гнучкого політика, який має потенціал для вирішення головних питань, що хвилюють німецьку громадськість, а саме: зростання економіки, оборона та імміграція.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували 325 депутатів. Мерц вже склав присягу і офіційно став новим канцлером Німеччини.

Пояснимо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.