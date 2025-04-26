Працівник ТЦК, якого обплював полтавський фітнес-тренер, виїхав з України

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року, набув великого резонансу

Після звільнення з ТЦК старший солдат Олександр Мацько, який сім років воював на «нулі» у складі 95-ї бригади й отримав складні поранення навесні 2022-го та на якого плюнув фітнес-тренер Роман Заволока, виїхав до Німеччини. Про це він розповів в інтерв'ю «Главкому».

У Німеччині ще з початку війни перебувають його дружина та 10-річний син. Чоловік наразі волонтерить, переганяючи автомобілі для ЗСУ з Європи до України.

Мацько розповів, що до того, як вдягнути військову форму, він працював промисловим альпіністом, будував вежі мобільного зв’язку, має навики електрика, однак після поранення ці професії стали йому не до снаги: чоловік не може працювати на висоті та виконувати рухливу роботу, а гучні звуки, наприклад, робота болгарки, викликають різкий головний біль.

«Мені лишається хіба що водійство. Все одно водієм можна заробити більше, ніж на службі у ТЦК», – каже він.

Нагадаємо, Олександр Мацько воює з 2015 року. Був розвідником та водієм у 95-ій бригаді. Під час боїв за Ізюм навесні 2022 року автомобіль Олександра підірвався на міні, солдат отримав черепно-мозкову травму й поранення обох ніг, у шпиталі лікарі вилучили 52 осколки. Відтак Мацько майже рік перебував на лікуванні, ще пів року ходив з паличкою.

Після тривалої реабілітації йому привласнили другу групу інвалідності та перевели з бойової частини проходити службу до військкомату.

Інцидент, що трапився між Олександром Мацьком і полтавським фітнес-тренером та ухилянтом у серпні 2023 року, набув великого резонансу й став першим від початку великої війни (принаймні першим зафіксованим на відео) випадком брутальної зневаги громадян до працівників ТЦК: молодик прилюдно плюнув у ветерана війни, звинуватив його у вбивстві росіян і кепкував з тремтячих рук військового, хоч той пояснив, що це через контузію.

Саме після цього конфлікту було прийнято рішення, що по всій країні в рейди на вручення повісток разом з військовослужбовцями ТЦК ходитимуть патрульні поліцейські.