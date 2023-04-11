Казахстан і Азербайджан будуть перекачувати нафту без Росії
Зараз сторони розглядають можливості для усунення вузьких місць під час транспортування
Казахстан та Азербайджан в обхід Росії планують створити спільне підприємство для транспортування нафти. Про це повідомив міністр торгівлі Казахстану Серік Жумангарін, пише «Казінформ».
«Минулого року КазМунайГаз та Socar нарешті підписали угоду, з 2023 року ми плануємо поставити 1,5 млн тонн нафти нафтопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан. У березні вже розпочався процес, два перших танкери відправлені – це 20 000 тонн, на квітень стоять 125 000 тонн», – зазначив чиновник.
Азербайджан також пропонує інші маршрути для транспортування нафти: трубопровід Баку-Супса (за неофіційними даними, йдеться про 5 млн тонн у 2023 році) і залізницею до портів Батумі та Поті.
За словами міністра, зараз сторони розглядають можливості для усунення вузьких місць під час транспортування. «Вчора (10 квітня – ред..) досить впевнено обговорювалося питання щодо створення спільного підприємства, яке було б єдиним оператором на цьому транзитному маршруті, з наскрізним тарифом, із дешевими можливостями транзиту, застосуванням інноваційних технологій», – сказав Жумангарін.
Нагадаємо, раніше депутат мажилісу Казахстану Айдос Сарим назвав Росію «не зовсім надійним партнером» у нафтовій сфері.
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