Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші

Тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми

Українцям не варто обговорювати подробиці контрнаступу, щоб не заважати військовим. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

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«Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій», – сказала заступниця міністра.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

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За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми. Серед них: верховний головнокомандувач Володимир Зеленський; міністр оборони Олексій Резніков; головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Усі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

«У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо», – наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.