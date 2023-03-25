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Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші

Надія Карбунар
glavcom.ua
Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші
Не варто публічно обговорювати військові плани української армії, наполягає Ганна Маляр
фото з відкритих джерел

Тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми

Українцям не варто обговорювати подробиці контрнаступу, щоб не заважати військовим. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

«Добре, що ніхто в пабліках не обговорював контрнаступ в Харківській області до його початку. І була повністю закрита зона бойових дій для доступу будь-кого, крім військових. Тоді було реалізовано найуспішнішу операцію за час повномасштабного вторгнення з точки зору інтенсивності звільнення наших територій», – сказала заступниця міністра.

Вона наголосила, що саме тиша тоді дала військовим змогу виграти час і зробити свою роботу.

За словами Маляр, тільки три особи в Україні мають право оприлюднювати стратегічні військові плани та задуми. Серед них: верховний головнокомандувач Володимир Зеленський; міністр оборони Олексій Резніков; головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Усі інші, за її словами, можуть лише цитувати.

Маляр також наголосила, що не треба в ефірах ставити експертам питання щодо контрнаступу, також не варто писати блоги та пости на цю тему, не треба взагалі публічно обговорювати військові плани української армії.

«У нас один стратегічний план – звільнити всі наші території. А деталі - то вже військова таємниця. Їх оприлюднюють три вищеназвані особи, коли є така військова задача. Бо інформація – це теж зброя і ми нею теж воюємо», – наголосила Ганна Маляр.

Нагадаємо, Україна поки не може розпочати свій контрнаступ, оскільки чекає на достатню кількість зброї від партнерів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

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Теги: контрнаступ зброя військові Володимир Зеленський Україна президент Олексій Резніков радник звільнення Валерій Залужний міністр

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