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Росія визнала іноагентом першого главу МЗС Андрія Козирєва, який засуджує дії Кремля

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росія визнала іноагентом першого главу МЗС Андрія Козирєва, який засуджує дії Кремля
Російське МЗС Козирєв очолював із 1990 до 1996 року
фото: Главком

З 2012 року Козирєв проживає у США, а з початку повномасштабної війни активно підтримував Україну

Мін'юст Росії визнав іноагентом першого главу МЗС Росії Андрія Козирєва. Як передає «Главком», про це повідомляє Радіо.Свобода.

Російське МЗС він очолював із 1990 до 1996 року. З 2012 року Козирєв проживає у США і часто виступає з критикою Кремля.

Відомство зазначило, що колишній міністр поширював недостовірну інформацію про рішення і політику російської влади та армії, а також «взаємодіє з іноземними майданчиками».

«Виступав проти спеціальної військової операції (війни - ред.) в Україні. Взаємодіє з іноземними майданчиками, проживає за межами РФ», – ідеться в повідомленні Мін'юсту.

Нагадаємо, нещодавно «Главком» поспілкувався із Андрієм Козирєвим. В ексклюзивному інтерв’ю перший російський міністр закордонних справ розповів, чим загрожує політика умиротворення агресора, яку сьогодні демонструють США, як лише одне слово у Будапештському меморандумі могло повністю змінити його «вагу», і які гарантії безпеки України будуть сильнішими за вступ України до НАТО.

Також наприкінці минулого року Державна дума РФ ухвалила у другому читанні закон про заморожування багатьох видів доходів громадян, оголошених у Росії «іноземними агентами».

А саме законодавство про «іноагентів» у Росії з'явилося ще у 2012 році. Закон дозволив Мін’юсту визнавати некомерційні організації «іноземними агентами», якщо вони отримують фінансування з-за кордону та займаються політичною діяльністю. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені, що дозволяє владі переслідувати організації, які працюють у галузі освіти, культури, охорони здоров’я, екології, захисту прав людини. Згодомз’явилася можливість визнавати «іноагентами» ЗМІ та фізичних осіб.

До слова, Держдума Росії підтримала в першому читанні законопроєкт, що забороняє використання іноземних слів у публічній сфері. Мета: «прагнення захистити російську мову від англіцизмів». Адже депутати вважають, що в Росії спостерігається «агресивне активне використання» іноземних слів у комерційній сфері.

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Теги: міністр політика

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