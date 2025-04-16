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Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Торговельна війна. Китай готовий до переговорів зі США, але висунув вимоги
фото: daniel0Z/Zoonar/picture alliance

Серед ключових умов Пекіна – вимога до США виявляти більше поваги

Китай висловив готовність до початку торговельних переговорів зі США, але висуває до адміністрації Дональда Трампа низку вимог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Серед ключових умов Пекіна – вимога до США виявляти більше поваги, зокрема утримуватися від некоректних висловлювань з боку американських посадовців. Хоча джерело не навело конкретних прикладів, відомо, що Китай нещодавно висловив обурення через заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який назвав китайських селян «відсталими».

Також серед вимог – послідовна політика з боку США та готовність зняти занепокоєння Пекіна щодо санкцій і ситуації навколо Тайваню. Китай також хоче, щоб Вашингтон призначив офіційного представника для переговорів – людину, яка має довіру Трампа і зможе підготувати ґрунт для підписання угоди лідерами обох країн.

У Пекіні не виключають, що сам Трамп може вирішити особисто очолити переговори. Джерело зауважує, що китайські посадовці були б не проти, якби президент вирішив приділити цьому час, утім вважають, що найефективнішим буде процес за участю офіційних представників, уповноважених лідерами обох держав.

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю.На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

До слова, влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Також дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.

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Теги: Китай США тарифи

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