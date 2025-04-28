Трамп розповів про зустріч із Зеленським та закликав Путіна до миру: головне за ніч

Трамп зауважив, що Зеленський став спокійнішим, ніж під час їх зустрічі у Білому домі 28 лютого

На думку Трампа, Зеленський готовий відмовитися від Криму

Президент Дональд Трамп прокоментував зустріч із Володимиром Зеленським у Ватикані, закликав Путні перестати стріляти та заключити мир, Північна Корея визнала свою присутність на Курщині, а Усик та Дюбуа зійдуться у поєдинку влітку цього року. «Главком» зібрав головні події ночі проти 28 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Трамп про зустріч із Зеленським у Ватикані

26 квітня у Ватикані відбулася коротка зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Американський лідер поділився деталями цієї зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Sky News.

Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла добре. Він зауважив, що наступні кілька днів покажуть, чи був досягнутий прогрес, передає 24 Канал із посиланням на The Sky News.

Президент США зазначив, що, порівняно з зустріччю в Овальному кабінеті 28 лютого, цього разу Зеленський виглядав «спокійнішим». Він також заявив, що, на його думку, Зеленський готовий відмовитися від Криму.

Трамп закликає Путіна перестати стріляти та підписати угоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Я хочу, щоб він припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Вважаю, що у нас є всі умови для досягнення домовленості. Я хочу, щоб він підписав її, завершив війну і просто повернувся до нормального життя», – сказав Трамп журналістам у Нью-Джерсі.

Прогрес в угоді щодо корисних копалин

Україна та США досягли домовленості, що в угоді про надра не буде врахована допомога, яку Сполучені Штати надавали раніше. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Прем'єр зазначив, що за результатами переговорів було визначено чіткі «червоні лінії», які важливі для України. Зокрема, угода має відповідати європейським зобов'язанням України, не суперечити Конституції та національному законодавству, а також обов'язково бути ратифікованою парламентом.

Крім того, Шмигаль наголосив на важливій домовленості: Україна не повинна буде повертати кошти за військову допомогу, надану США раніше.

Усик та Дюбуа зійдуться у поєдинку влітку

Чемпіони світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть другий очний бій 19 липня в Лондоні. Про це оголосили у промоутерській компанії Queensberry, повідомляє «Главком».

Для Усика це буде перший виступ на стадіоні «Вемблі» за час його професійної кар'єри. У поєдинку будуть розіграні всі чотири основні пояси надважкої ваги: українець утримує титули WBA, WBO та WBC, а Дюбуа володіє чемпіонським поясом IBF.

У реванші з Дюбуа Усик намагатиметься повернути собі титул IBF, який він залишив улітку 2024 року напередодні другого бою з Тайсоном Ф'юрі через неможливість організації зустрічі із обов'язковим претендентом.

Північна Корея підтвердила, що відправила війська на допомогу РФ

26 квітня Росія заявила про нібито повне витіснення українських сил із Курської області. Того ж дня вона вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР».Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії, повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Yonhap.

За даними Центрального інформаційного агентства Кореї (KCNA), рішення про відправку військових ухвалив лідер КНДР Кім Чен Ин згідно з договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.