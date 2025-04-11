Авіакатастрофа у Нью-Йорку та відставка посла: головне за ніч

Під час польоту в гелікоптера відлетіла одна з лопатей

У Нью-Йорку гелікоптер впав у річку та забрав життя шістьох людей, Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні, дрони атакували Житомирщину, а Держдеп США заявляє, що до миру в Україні ще далеко. «Главком» зібрав головні події ночі проти 11 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Авіакатастрофа у США

У Нью-Йорку вертоліт впав у річку Гудзон неподалік пірсу 40. За даними сервісу FlightRadar, повітряне судно перебувало в небі близько 15 хвилин перед падінням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Внаслідок інциденту загинуло шестеро людей. За інформацією CBS News, на борту перебували п’ятеро пасажирів і пілот, серед них троє дітей.

Очевидці розповіли NBC News, що бачили, як під час польоту в гелікоптера відлетіла одна з лопатей. Після удару об воду вертоліт перекинувся дном догори.

Відставка посла США

Бріджит Брінк завершує свою дипломатичну місію в Україні та залишає посаду посла Сполучених Штатів Америки. Цю інформацію офіційно підтвердили у Державному департаменті США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг речниці Держдепу Теммі Брюс.

«Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно», — зазначила Брюс.

Під час брифінгу журналісти поцікавились, чи зазнавала посолка тиску або отримувала вказівки не згадувати Росію в контексті атак на Україну. Брюс відповіла, що їй нічого про це не відомо.

Остаточного миру поки не буде

Адміністрація Сполучених Штатів вважає передчасним говорити про остаточне мирне врегулювання війни в Україні, оскільки наразі не досягнуто реального припинення бойових дій. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє «Главком».

У Вашингтоні переконані, що ця війна не має військового вирішення.

«Усе наше керівництво, зокрема президент Трамп і держсекретар Рубіо, чітко дали зрозуміти, що поставлено на карту, коли йдеться про природу завершення цієї ситуації. Це динаміка, яка не може бути вирішена військовим шляхом. Це м’ясорубка. Не можна нічого говорити про кінцевий результат, доки не припиниться стрілянина та вбивства», – наголосила Брюс.

Дрони атакували Житомирщину

Росія атакувала місто Озерне Житомирської області. Дрон влучив у багатоповерхівку. Є загиблий та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, п’ять постраждало. Серед поранених дитина. Всіх госпіталізовані до медичних закладів.

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа.