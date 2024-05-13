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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США анонсували новий пакет військової допомоги Україні
Салліван повідомив, що новий пакет допомоги виділять в наступні кілька днів
фото: AP

Штати наразі намагаються прискорити темпи постачання зброї в Україну

Сполучені Штати найближчими днями виділять черговий пакет військової допомоги Україні. Про це під час брифінгу заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, США наразі намагаються прискорити темпи постачання зброї в Україну, зокрема аби компенсувати негативні наслідки, які спричинила затримка ухвалення законопроєкту щодо допомоги Україні.

Водночас радник Байдена не розкрив деталі про те, що увійде в пакет допомоги.

«Частина цієї техніки вже перебуває на полі бою. Частина цього обладнання з'явиться на полі бою цього тижня. Тому я не хочу стверджувати, що все обладнання вартістю в мільярди доларів перебуває на полі бою, але те, що ви побачите, – це постійний потік, тиждень за тижнем», – додав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомив Білий Дім.

До слова, Міністерство оборони США розкрило вміст нового пакета військового допомоги на $400 млн. Зокрема, він містить боєприпаси для систем Patriot, Nasams, Himars та артилерійські снаряди.

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Теги: військова допомога США

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