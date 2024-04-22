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США і Філіппіни розпочали військові навчання поблизу Тайваню

Ірина Міллер
glavcom.ua
США і Філіппіни розпочали військові навчання поблизу Тайваню
Ракетна система під час навчань буде використана лише для логістичних навчань і не стрілятиме
фото Bloomberg

Очікується, що у навчаннях «Балікатан» візьмуть участь понад 16 700 військовослужбовців. До деяких навчань також доєднаються війська з Австралії і Франції

Американські та філіппінські війська з 22 квітня по 10 травня проведуть спільні навчання у кількох філіппінських локаціях поблизу спірного Південнокитайського моря і Тайваню, попри попередження Китаю про посилення напруженості. Про це повідомляє Bloomberg. 

Очікується, що у навчаннях «Балікатан» візьмуть участь понад 16 700 військовослужбовців. До деяких навчань також доєднаються війська з Австралії і Франції.

Вперше з часу проведення навчань «Балікатан» у 1991 році союзники вийдуть за межі 12 морських миль від базової лінії Філіппін поблизу західної провінції Палаван, яка виходить до Південнокитайського моря. За словами Цао Вейдуна, старшого наукового співробітника Військово-морської науково-дослідної академії НВАК у відставці, розгортання військовими США на Філіппінах ракетної системи, яка може досягти південних провінцій Китаю, свідчить про те, що «навчання виходять за рамки цілей самооборони».

За словами філіппінського полковника Майкла Логіко, ракетна система буде використана лише для логістичних навчань і не стрілятиме, бо навчання не спрямовані проти Китаю.

Американські і філіппінські війська також імітуватимуть потоплення «ворожого корабля» і захоплення трьох філіппінських островів, щоб посилити оперативну сумісність своїх збройних сил.

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Навчання «Балікатан» включатимуть «відстеження змодельованих повітряних загроз і націлювання на них кількох систем протиповітряної і протиракетної оборони», «інтеграцію багатосторонніх повітряних і наземних платформ для підвищення обізнаності про ситуацію з морською безпекою», - йдеться в заяві посольства США, зробленій минулого тижня.

Цьогорічні навчання також включатимуть кіберзахист після того, як Філіппіни зіткнулися з нещодавніми хакерськими інцидентами.

Нагадаємо, у Сувальський коридор (Przesmyk suwalski) зайшли підрозділи військ Литви та Польщі. У операції з навчання та захисту території Сувальського коридору бере участь 1,5 тисячі солдатів і офіцерів збройних сил країн та 200 одиниць техніки, повідомляють Збройні сили Литви.

Спільні литовсько-польські міжнародні навчання Narsus Grifonas 2024 («Хоробрий грифон») спрямовані на «відпрацювання сценаріїв оборони на підступах до «Сувальського коридору» за двостороннім планом «Орша» Литви та Польщі.

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Головною метою навчань, організованих бригадою піхоти «Жемайтія», є відпрацювання здатності штабу бригади та підпорядкованих підрозділів планувати та проводити оборонні військові операції у взаємодії з союзниками по НАТО», – повідомляють Збройні сили Литви.

У навчаннях беруть також участь окрім Литви, військова поліція, військово-медична служба, ППО, ВПС, інженерні батальйони. Участь у навчаннях візьмуть також союзники Литви – військові зі США.

Теги: США Філіппіни військові навчання

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