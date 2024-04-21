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Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою
Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер
фото: censor.net

Антон Хофрайтер наголосив, що американська підтримка України стала надто невизначеною

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер попереджає, що затверджена напередодні Палатою представників допомога США Україні може стати останньою перед довгою перервою. Про це повідомляє n-tv.

Політик зазначив, що не виключає, що це може бути взагалі остання допомога США Україні.

«Можливо, це останній пакет допомоги США за дуже довгий час – або навіть останній взагалі», – сказав голова європейського комітету в Бундестазі медіагрупі Funke.

Антон Хофрайтер наголосив, що американська підтримка України стала надто невизначеною, зважаючи на тривалий глухий кут навколо затвердження допомоги.

«Ми, європейці, маємо зробити для України набагато більше», – зазначив Хофрайтер.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

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Теги: Німеччина Україна військова допомога США війна

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