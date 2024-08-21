Китай збудує 11 атомних реакторів за рекордні строки

Пекін дав добро на будівництво 11 реакторів у п'яти регіонах за п'ять років

Китай збільшує темпи будівництва реакторів АЕС. Держрада КНР схвалила будівництво ще 11 енергоблоків до 2029 року у п'яти провінціях – по дві у кожній. Про це пише Bloomberg.

«Китай схвалив будівництво 11 ядерних реакторів у п’яти регіонах, що є рекордною кількістю дозволів. Таким чином уряд ще більше покладається на атомну енергетику, щоб підтримати своє прагнення до скорочення викидів у атмосферу», – йдеться у публікації.

За його даними, влада КНР дозволила будівництво в провінціях Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Чжецзян і Гуансі. Будівництво триватиме близько п'яти років, а загальна вартість становитиме менше 220 млрд юанів ($31 млрд). Нові енергоблоки додадуть енергосистемі країни потужності на 51 ГВт.

Як пише видання, Китай активно розвиває виробництво електроенергії із чистих джерел. «Опубліковані кілька днів тому «Висновки Центрального комітету Комуністичної партії Китаю та Державної ради про прискорення всеосяжної зеленої трансформації економічного та соціального розвитку» включають АЕС у прибережних районах, вітроенергетику і сонячну енергетику на північному заході, гідроенергетику та морську вітру як джерела чистої енергії», – пише видання.

До цього Управління енергетичної інформації (EIA) повідомляло, що до квітня 2024 року Китай мав 55 реакторів АЕС потужністю 53,2 ГВт. Ще 23 реактори перебували у стадії будівництва. При цьому частка АЕС у виробництві електроенергії в КНР, як і раніше, невисока – 5%. Більше половини генерації становлять вугільні електростанції.