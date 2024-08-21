Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай збудує 11 атомних реакторів за рекордні строки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Китай збудує 11 атомних реакторів за рекордні строки
Загальна вартість проєктів АЕС у Китаї становитиме $31 млрд
фото: Xinhua

Пекін дав добро на будівництво 11 реакторів у п'яти регіонах за  п'ять років

Китай збільшує темпи будівництва реакторів АЕС. Держрада КНР схвалила будівництво ще 11 енергоблоків до 2029 року у п'яти провінціях – по дві у кожній. Про це пише Bloomberg.

«Китай схвалив будівництво 11 ядерних реакторів у п’яти регіонах, що є рекордною кількістю дозволів. Таким чином уряд ще більше покладається на атомну енергетику, щоб підтримати своє прагнення до скорочення викидів у атмосферу», – йдеться у публікації.

За його даними, влада КНР дозволила будівництво в провінціях Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Чжецзян і Гуансі. Будівництво триватиме близько п'яти років, а загальна вартість становитиме менше 220 млрд юанів ($31 млрд). Нові енергоблоки додадуть енергосистемі країни потужності на 51 ГВт.

Як пише видання, Китай активно розвиває виробництво електроенергії із чистих джерел. «Опубліковані кілька днів тому «Висновки Центрального комітету Комуністичної партії Китаю та Державної ради про прискорення всеосяжної зеленої трансформації економічного та соціального розвитку» включають АЕС у прибережних районах, вітроенергетику і сонячну енергетику на північному заході, гідроенергетику та морську вітру як джерела чистої енергії», – пише видання.

До цього Управління енергетичної інформації (EIA) повідомляло, що до квітня 2024 року Китай мав 55 реакторів АЕС потужністю 53,2 ГВт. Ще 23 реактори перебували у стадії будівництва. При цьому частка АЕС у виробництві електроенергії в КНР, як і раніше, невисока – 5%. Більше половини генерації становлять вугільні електростанції.

Читайте також:

Теги: Китай будівництво АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для інформаційного ефекту ФСБ може організувати провокації на електростанції
Чи варто чекати провокацій на Курській атомній станції?
9 серпня, 16:11
Фраза «Або війна здолає людство, або людство війну» особливо актуальна зараз
Хто зробить перший крок, щоб змінити перебіг війни?
27 липня, 09:03
Російський диктатор Володимир Путін та лідер Китаю Сі Цзіньпін
«Не спрямована проти третьої сторони». Китай прокоментував свою співпрацю з РФ
22 липня, 19:07
Атомна енергетика виробляє більшу частину усієї електроенергії в Україні
Як пережити зиму? Міністр енергетики дав обіцянку
26 липня, 18:00
Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві
В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху
1 серпня, 15:45
Якщо рівень води продовжить знижуватися, то відкачування води зі ставка стане проблематичним
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС знизився: що сталося
2 серпня, 15:18
У Китаї створено п'ятиметрову роботизовану китову акулу
Китай побудував першу робоакулу (відео)
9 серпня, 09:15
Індія готується протистояти загрозам з боку Китаю
Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм
7 серпня, 12:13
У Бразилії з'явиться найвищий у світі багатоквартирний будинок (фото)
У Бразилії з'явиться найвищий у світі багатоквартирний будинок (фото)
14 серпня, 10:55

Економіка

Китай збудує 11 атомних реакторів за рекордні строки
Китай збудує 11 атомних реакторів за рекордні строки
Захід порушив обіцянки щодо передачі ППО Україні – Bloomberg
Захід порушив обіцянки щодо передачі ППО Україні – Bloomberg
Витвори мистецтва все частіше стають заставою у банках – Bloomberg
Витвори мистецтва все частіше стають заставою у банках – Bloomberg
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
Які країни допомагають Росії обходити санкції: дослідження The Economist
Туреччина може скоротити трудовий тиждень для працівників
Туреччина може скоротити трудовий тиждень для працівників
Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ
Україна досі не запровадила санкцій проти «тіньового флоту» РФ. Аналітика ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
89K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
32K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
25K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
20K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
18K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua