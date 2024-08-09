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Китай побудував першу робоакулу (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай побудував першу робоакулу (відео)
У Китаї створено п'ятиметрову роботизовану китову акулу
фото: CGTN

Китайська компанія створила першу у світі інтелектуальну роботизовану китову акулу, яку можна використовувати у морських операціях та наукових дослідженнях

Китайська компанія Shenyang Aerospace Xinguang Group створила першу у світі інтелектуальну роботизовану китову акулу. Новий апарат завдовжки майже п'ять метрів і вагою 350 кілограмів точно відтворює рухи справжньої китової акули. Про це пише CGTN.

Передбачається, що робота можна буде використовувати у морських операціях та наукових дослідженнях. Штучна акула здатна розганятись до 0,7 метра в секунду і занурюватись на глибину до 20 метрів. Робот також оснащений оптичними камерами, датчиками, гідролокаційною технологією та системами позиціонування BeiDou.

«Це найбільша біонічна риба, яку ми вивчали досі. Китова акула має сім керованих суглобів, і кожен з них вимагає обчислювальних, комунікаційних та сенсорних функцій, що також є нашою ключовою технологією», – сказав конструктор дослідницького бюро технологій підводного руху Shenyang Aerospace Xinguang Group Гао Чао.

Повідомляється, що завдяки досягненням у галузі матеріалів, систем управління та штучного інтелекту біонічні роботи, такі як згадана акула, можуть зробити революцію у морських операціях та наукових дослідженнях.

Раніше робот, керований штучним інтелектом, полікував людині зуб.Система, розроблена бостонською компанією Perceptive, використовує ручний 3D-сканер для створення докладної 3D-моделі порожнини рота, включно із зубами, яснами і нервами, за допомогою оптичної когерентної томографії (ОКТ).

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Теги: робототехника робототехніка технології Китай

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