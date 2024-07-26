Як пережити зиму? Міністр енергетики дав обіцянку

Україна докладає зусиль, щоб протягом зими усі дев'ять блоків були в мережі

Протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомляє очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко, якого цитує відомство.

«Безумовно у нас є терміни чіткі ремонтної кампанії. Те, що вдається ці терміни посунути шляхом скорочення, це дуже позитивно впливає на енергосистему. Ми працюємо для того, щоб протягом зими усі дев'ять блоків на підконтрольній території України були в мережі. Воно так й буде, тому що попередні усі зими так й проходили», – розповів Галущенко.

⚡️В Україні ремонтна кампанія в енергосекторі розроблена так, щоби взимку всі доступні атомні блоки були в роботі. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. pic.twitter.com/oky3VnVQlK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2024

Міністр додав, що навіть без Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в системі, наразі атомна енергетика виробляє більшу частину усієї електроенергії в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня тривалість відключень електроенергії буде меншою. До 15:00 та у проміжках 18:00–20:00, 23:00–24:00 буде застосовуватись одна черга відключень. А з 15:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 буде задіяно дві черги відключень. Причина зменшення обсягу обмежень – екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі.

Зокрема, «Укренерго» має всі причини очікувати, що найскладніший період літа в енергетиці уже позаду. Україна пройшла дуже складні пару тижнів, проте зараз ситуація дійсно покращилася.

Раніше стало відомо, що компанія ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Як повідомлялося, Україна продовжує відновлювати енергосистему після російських атак і готується до майбутнього опалювального сезону.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.