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У Бразилії з'явиться найвища житлова будівля в країні (фото)

Ірина Озтурк
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У Бразилії з'явиться найвища житлова будівля в країні (фото)

Будівля заввишки 100 поверхів буде збудована на ділянці площею 15 гектарів

Місто Балнеаріу-Камборіу в Бразилії схвалило плани будівництва житлової вежі, висота якої перевищить 500 метрів. Про це пише Dezeen.

Майбутній хмарочос висотою 544 метри перевершить нинішнього рекордсмена на 72 метри, і стане найвищим житловим будинком у світі. Цей амбітний проєкт буде реалізовано на узбережжі Атлантичного океану, на південному заході Бразилії. Нова вежа стане архітектурною домінантою міста Балнеаріу-Камборіу, в якому вже є сім із десяти найвищих будівель країни. Примітно, що будівлі, що входять до топ-3, було збудовано у 2022-2023 роках.

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Видання Dezeen повідомило в серпні 2024 року, що муніципальна влада схвалила проєкт будівництва Triumph Tower. Поки детального проєкту ще не представлено, проте будівля заввишки 100 поверхів буде збудована на ділянці площею 15 гектарів. Раніше щодо параметрів хмарочоса існували різні припущення, але спочатку заявлялося, що його висота перевищить 500 метрів.

Архітектор Грег Буске, автор проєкту, повідомив: у майбутній вежі буде 233 квартири. Житловий комплекс також включатиме понад 600 місць для паркування і необхідну інфраструктуру для комфортного проживання.

Поки що звання світового рекордсмена серед житлових хмарочосів належить вежі Central Park Tower у США
Поки що звання світового рекордсмена серед житлових хмарочосів належить вежі Central Park Tower у США

На сьогодні лідером серед висотних будівель у Бразилії є комплекс Yachthouse by Pininfarina заввишки 294 метри, що складається з двох веж, які, за даними Ради з висотних будівель та міського середовища (CTBUH), займають перші позиції в національному рейтингу. Однак у світовому масштабі вони посідають лише 257 та 258 місця. Новий хмарочос Triumph Tower, за планом, стане не тільки найвищою будівлею в Бразилії, а й увійде до десятки найвищих будинків світу. 

На даний момент у Бразилії немає жодної будівлі, висота якої перевищувала б 300 метрів. Лише чотири будівлі перетинають позначку 200 метрів, і до 2030 року планується будівництво як мінімум семи нових висоток. Загалом у країні налічується близько 70 веж заввишки від 150 метрів, і ще близько 30 перебувають у стадії будівництва. Перша висока будівля Altino Arantes заввишки 161 метр була зведена в Сан-Паулу в 1947 році. Проте 90% висотних проєктів було реалізовано останні шістнадцять років.

Щодо світового рекордсмена серед житлових хмарочосів, то це звання належить вежі Central Park Tower у Нью-Йорку, заввишки 472 метри, введеній в експлуатацію у 2020 році. Проєкт був розроблений компанією Adrian Smith + Gordon Gill Architecture та включає 179 квартир середньою площею 460 квадратних метрів.

Нагадаємо, у п'ятницю в бразильському штаті Сан-Паулу розбився літак, здатний перевозити десятки пасажирів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.Місцева пожежна служба підтвердила, що літак впав у місті Вінхедо, але не надала більш детальної інформації. За попередньою інформацією на борту перебувало 68 людей.

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Теги: будівництво Бразилія будинок архітектура

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