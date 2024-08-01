Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху
Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі чоловіка на будівництві
фото: пресслужба поліції

Після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація

У недобудованій багатоповерхівці в Одесі чоловік впав з висоти 21-го поверху і загинув. Поліція встановлює особу загиблого та обставини події, тіло буде направлено на експертизу. Про це інформує ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, подія сталася 1 серпня. Від отриманих травм чоловік загинув.

Нині на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 1. Особа загиблого встановлюється. Його тіло буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці. Інцидент стався на будівництві по провулку Балтійському в Оболонському районі Києва. За результатами розслідування двом посадовцям повідомлено підозру. Це заступник директора товариства та виконроб, які згід з посадовими обов’язками несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці. Інцидент кваліфіковано як «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини» (ч. 2 ст. 272 КК України).

Також на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.

Теги: смерть будівництво Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Ніконов входив у команду нинішнього міського голови Віталія Кличка і працював його першим заступником у КМДА
На кону – заповідний Китаїв. Куди спішать депутати Київради і улюблений забудовник Кличка мегаполіс
3 липня, 15:17
Садиков був відомий критикою казахської влади на своєму YouTube-каналі
У Києві після замаху помер казахський опозиційний журналіст Садиков
2 липня, 07:58
Латвія взялась за масштабне будівнитво сховищ для громадян
Від кулі та атомної бомби: Латвія готує для громадян різні типи укриттів
3 липня, 13:39
Загалом під поховання буде відведено 12036 могил і 720 колумбарних ніш
Перші поховання на Національному військовому кладовищі під Києвом: названо цифри
7 липня, 16:26
Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації буде визначена дата організованого початку освітнього процесу для всього регіону, зважаючи на безпекову ситуацію
Стало відомо, коли школярі вийдуть на навчання в Одесі
12 липня, 22:38
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух
18 липня, 21:24
База розрахована на понад тисячу військовослужбовців США
Польща побудувала військову базу для розміщення 1000 військовослужбовців США
17 липня, 20:08
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
21 липня, 09:59
Поранення Ірини Фаріон було несумісне з життям
Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху
19 липня, 23:38

Новини

В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху
В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху
В Одесі виник скандал через перейменування бульвару Жванецького
В Одесі виник скандал через перейменування бульвару Жванецького
Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ
Замість Думської площі – Біржова. В Одесі перейменовано десятки вулиць та площ
Збагатилися на закупівлях для військових: під підозрою двоє посадовців Одеської міськради
Збагатилися на закупівлях для військових: під підозрою двоє посадовців Одеської міськради
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
Масова бійка в Одесі. Поліція затримала сімох учасників
Масова бійка в Одесі. Поліція затримала сімох учасників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
35K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
24K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua