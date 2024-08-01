В Одесі на будівництві чоловік упав з висоти 21-го поверху

Після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація

У недобудованій багатоповерхівці в Одесі чоловік впав з висоти 21-го поверху і загинув. Поліція встановлює особу загиблого та обставини події, тіло буде направлено на експертизу. Про це інформує ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, подія сталася 1 серпня. Від отриманих травм чоловік загинув.

Нині на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції № 1. Особа загиблого встановлюється. Його тіло буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Після встановлення всіх обставин події, їй буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, у Києві на будові чоловік впав з 19 поверху у шахту повітряпроводу на 18 поверсі, помер на місці. Інцидент стався на будівництві по провулку Балтійському в Оболонському районі Києва. За результатами розслідування двом посадовцям повідомлено підозру. Це заступник директора товариства та виконроб, які згід з посадовими обов’язками несуть безпосередню відповідальність за дотримання на підприємстві вимог охорони праці. Інцидент кваліфіковано як «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві, особою яка зобов’язана їх дотримуватись, що призвели до загибелі людини» (ч. 2 ст. 272 КК України).

Також на будівництві житлового комплексу в Києві розбився на смерть 20-річний хлопець.