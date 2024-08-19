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Економічна атака у бік США: Китай обмежує експорт стратегічного мінералу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Економічна атака у бік США: Китай обмежує експорт стратегічного мінералу
Китай обмежить експорт мінералу, який використовується і в акумуляторах, і у зброї
фото із відкритих джерел

Китай обмежує експорт сурми, яка використовується в ядерній зброї та акумуляторах електромобілів

Міністерство торгівлі Китаю оголосило, що воно обмежить експорт мінералу, який використовується в широкому спектрі продуктів від батарей до зброї. Нове правило набуде чинності 15 вересня. Про це пише Interesting Engineering.

Починаючи з 15 вересня буде введено контроль над експортом сурми, щоб захистити безпеку та інтереси Китаю та виконати його міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження, повідомило міністерство. Тепер усі компанії, які захочуть експортувати сурму за межі КНР, мають отримувати відповідні документи.

«Кожен, хто хоче експортувати мінерал у будь-якому вигляді, повинен буде отримати ліцензію. Обсяг експортних обмежень не зовсім зрозумілий, але термін «нерозповсюдження», вжитий Китаєм, натякає на можливі обмеження використання зброї», – пише видання. 

Пекін заявив, що обмеження покликане захистити національну безпеку, а також протистояти країнам, які використовують цей мінерал з метою підриву безпеки та розвитку КНР. Влада КНР окремо зазначила, що захід вжито для захисту нацбезпеки, не покликаний нашкодити будь-якій певній країні і є загальноприйнятою міжнародною практикою. 

Китай є найбільшим світовим постачальником сурми, що забезпечує близько половини глобального експорту цієї сировини.

Сурма – стратегічний важливий компонент в галузі оборони, який використовують у виробництві ядерної зброї та ракет з інфрачервоним самонаведенням. Мінерал також використовують у виробництві сплавів та акумуляторів.

Як пише видання, на Китай припадає понад 30% світових запасів сурми та 80% усієї світової його переробки. На думку аналітиків, цей захід, ймовірно, спрямований насамперед проти США, які є основним імпортером китайської сировини. Китай вже обмежував експорт інших критично важливих металів, таких як галій та германій.

Раніше керівництво китайської компанії AMEC, що спеціалізується на постачанні обладнання для виробництва чипів, звернулося до суду США через рішення Пентагону включити її до списку військових компаній Китаю (так званий CMC).  AMEC попросила суд наказати Міністерству оборони скасувати своє «помилкове рішення» та виключити китайську фірму зі санкційного списку.

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Теги: експорт Китай металургія обмеження

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