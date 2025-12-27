Реальний сектор російської економіки перебуває у критичному стані

Російська економічна модель дедалі більше ізолюється та занурюється в системну кризу, втрачаючи ознаки прозорості та стабільності. Згідно з даними Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), фінансовий сектор РФ перейшов у режим «керованого хаосу», де приховування реального стану справ стало державною політикою, передає «Главком».

Російський «Центробанк» фактично капітулював перед стандартами відкритості. З 2027 року банки публікуватимуть лише знеособлені дані про власників. Вже зараз через санкційні побоювання структуру власності розкривають менше 1% кредитних організацій (лише 3 із 352). Регулятор планує замінити детальні звіти формальними анкетами, які заповнюватимуться самим ЦБ.

Ситуацію посилюють нові законодавчі ініціативи: у Держдумі пропонують скасувати регулярне декларування доходів для чиновників, називаючи це «боротьбою з корупцією». Водночас, реальний сектор економіки перебуває у критичному стані:

третина підприємців прогнозує закриття своїх компаній упродовж найближчих шести місяців;

банки відмовляють у споживчих кредитах 90% клієнтів;

на фоні проблем із банками прибутки ломбардів за рік зросли на 54%.

Криза неплатежів у держсекторі Державні компанії РФ фактично використовують бізнес як безвідсоткових кредиторів. У 2025 році обсяг заборгованості держструктур перед підрядниками зріс у 2,7 раза, сягнувши понад 4 млрд рублів. Затримки виплат тривають по кілька місяців.

Крім економічного тиску, система потерпає від кіберзагроз: 73% усіх витоків даних у 2025 році припали саме на державний сектор. Соціальний песимізм також зростає – лише 13% росіян розраховують на отримання річних премій. За висновками СЗР, російська система тримається виключно на жорсткому ручному управлінні, що свідчить про глибокий структурний розлад.

Як відомо, Центр протидії дезінформації розібрав чергові пропагандистські заяви Володимира Путіна щодо «технологічного ривка» та рекордно низького безробіття в Росії. Як зазначають експерти, реальний стан справ у країні-агресорі кардинально відрізняється від маніпулятивних цифр, які озвучує диктатор.

Зокрема, теза про зайнятість 97,8% населення є результатом статистичних маніпуляцій, а не економічного зростання. Насправді в РФ процвітає приховане безробіття: працівників масово переводять на скорочений графік, а молодь позбавляють доступу до освіти, фактично змушуючи йти в армію або на оборонні заводи. На показники також суттєво вплинули масова мобілізація та великі втрати на фронті, що штучно зменшило кількість людей на ринку праці.

До слова, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій.

«Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 млн тонн річного виробництва СПГ. Очевидно, що через санкційні обмеження досягнення цієї мети буде відкладено на кілька років», – заявив російський урядовець.