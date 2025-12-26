Головна Світ Економіка
Туреччина відклала запуск першої АЕС, будівництво якої фінансує Росія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Туреччина відклала запуск першої АЕС, будівництво якої фінансує Росія
РФ надала нове фінансування на $9 млрд для будівництва атомної електростанції «Аккую»
фото: російські ЗМІ

Очікувалося, що атомна електростанція запрацює цього року, але її введення в експлуатацію було відкладено

Туреччина відклала запуск першої атомної електростанції «Аккую», яку будує російська держкорпорація «Росатом». АЕС може запрацювати у наступному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Росатом» споруджує першу в Туреччині АЕС в Аккую, у провінції Мерсін на Середземному морі, відповідно до угоди 2010 року вартістю $20 млрд. Раніше планувалося, що станція запрацює вже цього року.

«Це фінансування, найімовірніше, буде використано у 2026-2027 роках. Звідти на 2026 рік буде щонайменше $4-5 млрд іноземного фінансування», – зазначив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар.

Урядовець каже, що Туреччина продовжує переговори з Південною Кореєю, Китаєм, Росією та США щодо ядерних проєктів у провінції Синоп та регіоні Фракія. Анкара прагне отримати «найконкурентнішу пропозицію».

Байрактар пояснив, що країна має намір розвивати власну ядерну енергетику та планує визначити конкретні показники щодо цих цілей. Він також додав, що Туреччина веде перемовини з саудівською компанією ACWA щодо реалізації проєкту сонячних електростанцій загальною потужністю 5000 МВт.

Нагадаємо, атомна електростанція «Аккую», яку будує «Росатом», фактично належить Російській Федерації. Вона зберігає контрольний пакет акцій, але несе всі фінансові, операційні та будівельні ризики.

Росія відповідає за будівництво, експлуатацію, навчання персоналу, поводження з відпрацьованим ядерним паливом та остаточне виведення з експлуатації атомної електростанції. Контракти типу «будівництво-володіння-експлуатація» дорого обходяться Москві, тому Росія застосувала їх тільки на АЕС «Аккую» і не хоче використовувати знову.

Президент Туреччини проголосив проєкт «Аккую» своїм планом зменшення енергетичної залежності Туреччини, зокрема від Росії, але замість цього Туреччина та Росія будуть пов'язані між собою протягом наступного століття через 60-річний цикл експлуатації та подальший процес виведення з експлуатації атомної електростанції.

