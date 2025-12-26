Швеція передала десятки мільйонів євро на відновлення енергосистеми України

Кошти підуть на купівлю спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків ворожих обстрілів

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики.

Загальний обсяг внесків SIDA склав 203,08 млн євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

Завдяки фінансовій допомозі закуплено обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів України. Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК «Укренерго» й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей.

Швеція – другий найбільший донор фонду після Німеччини. Наразі загальний обсяг грантових коштів у фонді перевищив 1,521 млрд євро. Кошти спрямовують на придбання спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко попередив, що РФ готує нову масовану атаку по енергетиці, ймовірний інтервал ударів приблизно кожні 10 днів.

До слова, гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.