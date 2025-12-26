Понад $58 млрд на оборону: Японія затвердила бюджет на 2026 рік

Рішення ухвалили на тлі зростання напруженості з Китаєм і загроз для Тайваню

Оборонні витрати зростуть на 9,4% порівняно з 2025 роком

Кабінет міністрів Японії схвалив проєкт бюджету на 2026 фінансовий рік у розмірі $785 млрд (122,31 трильйона єн), з яких понад з яких понад 9 трильйонів єн ($58) піде на оборону. Про це повідомляє The Associated Press.

Це на 9,4% перевищує видатки 2025 року і продовжує чотирирічну програму подвоєння видатків на озброєння до 2% ВВП, що прискорює досягнення цільового показника на два роки.

У рамках нового бюджету Японія планує виділити 970 млрд єн ($6,2 млрд) на розвиток ракетного потенціалу і 100 млрд єн ($640 млн) на створення системи масових безпілотників SHIELD для спостереження та оборони узбережжя.

Плани включають повітряні, морські та підводні дрони, які будуть розгорнуті до 2028 року.

Для модернізації збройних сил країна закладає понад 160 млрд єн ($1 млрд) на спільну розробку нового винищувача з Великою Британією та Італією з планом розгортання до 2035 року, а також на дослідження безпілотників зі штучним інтелектом.

Японія також виділяє майже 10 млрд єн ($64 млн) на підтримку промислової бази та експорт зброї.

Збільшення видатків зумовлене посиленням напруженості у відносинах із Китаєм, можливими загрозами для Тайваню, старінням населення і нестачею військового персоналу.

Акцент зроблено на безпілотні системи та імпортні постачання з Туреччини та Ізраїлю для більш швидкого розгортання.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Андрій Білоусов заявив, що у 2025 році витрати державного бюджету, безпосередньо пов'язані з війною, склали 5,1% валового внутрішнього продукту (ВВП). Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку, загальний обсяг російського ВВП цього року складе 217,3 трильйона рублів (близько $2,7 трлн). Отже, витрати на війну з Україною можна оцінити в 11,1 трильйона рублів (близько $137 млрд).