Росія вперше закуповує критичне обладнання для АЕС у Китаю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Власні російські аналоги коштують на третину дорожче за китайські

Російська атомна енергетика офіційно визнала неспроможність власного машинобудування, розпочавши закупівлі ключових компонентів у КНР. За даними Служби зовнішньої розвідки України, держкорпорація «Росатом» підписала контракт із китайською Dongfang Turbine на постачання двох турбогенераторних установок для Ленінградської АЕС, передає «Главком».

Це перший випадок в історії РФ, коли критично важливе обладнання для атомних станцій замовляється за кордоном. Крім готових агрегатів, Москва просить Пекін передати технології виробництва тихохідних парових турбін. Власні російські аналоги коштують на третину дорожче за китайські, проте навіть за таку ціну заводи РФ не здатні витримувати графіки будівництва енергоблоків на Ленінградській, Курській та Смоленській АЕС.

Постачання обладнання розраховане до 2030 року. Це ставить Росію у довгострокову залежність від Китаю не лише в питаннях монтажу, а й у подальшому сервісному обслуговуванні та модернізації об'єктів.

Аналітики СЗР зазначають, що санкції та технологічна ізоляція фактично позбавили Росію можливості самостійно реалізовувати стратегічні ядерні проєкти. Тепер стабільність російської енергосистеми прямо залежить від політичної волі та технологічної підтримки Пекіна.

Як відомо, Центр протидії дезінформації розібрав чергові пропагандистські заяви Володимира Путіна щодо «технологічного ривка» та рекордно низького безробіття в Росії. Як зазначають експерти, реальний стан справ у країні-агресорі кардинально відрізняється від маніпулятивних цифр, які озвучує диктатор.

Зокрема, теза про зайнятість 97,8% населення є результатом статистичних маніпуляцій, а не економічного зростання. Насправді в РФ процвітає приховане безробіття: працівників масово переводять на скорочений графік, а молодь позбавляють доступу до освіти, фактично змушуючи йти в армію або на оборонні заводи. На показники також суттєво вплинули масова мобілізація та великі втрати на фронті, що штучно зменшило кількість людей на ринку праці.

До слова, Російська Федерація відклала плани щодо збільшення втричі річного виробництва скрапленого газу. Заступник російського премʼєр-міністра Олександр Новак визнав, що це результат дії західних санкцій. 

«Наше завдання полягало в тому, щоб досягти 100 млн тонн річного виробництва СПГ. Очевидно, що через санкційні обмеження досягнення цієї мети буде відкладено на кілька років», – заявив російський урядовець.

Теги: енергетика росія Китай

