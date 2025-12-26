Головна Світ Економіка
Ціна срібла встановила рекорд

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Ціна срібла встановила рекорд
фото: bloomberg

У першій половині 2026 року золото може піднятися до рівня $5 тис. за унцію, а срібло – до близько $90

У п'ятницю, 26 грудня, ціна на срібло вперше досягла $75, а золото і платина також встановили рекордні максимуми, оскільки спекулятивні ставки, очікування подальшого зниження ставок у США та зростання геополітичної напруженості сприяли зростанню цін на дорогоцінні метали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Спотове золото подорожчало на 0,8% до $4515,73 за унцію, після того, як раніше досягло рекордного рівня $4530,60. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому подорожчали на 0,9% до $4545,10.

Ціна срібла на спотовому ринку підскочила на 3,8% до $74,68 за унцію, після досягнення історичного максимуму в $75,14.

«З початку грудня імпульсні та спекулятивні гравці стимулюють зростання цін на золото та срібло, а низька ліквідність наприкінці року, очікування тривалого зниження ставок у США, ослаблення долара та загострення геополітичних ризиків сприяють досягненню дорогоцінними металами нових рекордних максимумів», – зазначив Келвін Вонг, старший аналітик ринку в Oanda.

Зазначається, що у першій половині 2026 року золото може піднятися до рівня $5 тис. за унцію, а срібло – до близько $90.

До слова, поблизу півострова Шаньдун виявлено гігантське підводне родовище золота, яке містить сотні тонн дорогоцінного металу. Ця знахідка зміцнює позиції Пекіна як світового лідера золотовидобутку.

Теги: ціни золото

