Коли США введуть нові санкції проти Росії? Спікер Джонсон зробив заяву

Спікер Палати представників не вважає за потрібне ухвалювати нові санкції проти РФ до завершення ультиматуму Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон не хоче виносити на розгляд законопроект про санкції проти Росії, оскільки президент Дональд Трамп вже пригрозив Москві тарифами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Джонсон розповів, що обговорив із конгресменами можливість ухвалення законопроекту про санкції проти Росії. «Але я думаю, що Палата представників і Сенат згодні з тим, що, з огляду на встановлений Білим домом 50-денний термін, ми повинні дати можливість головнокомандувачу, адміністрації, міністру оборони і Пентагону зробити те, що вони збираються зробити, і подивитися, як це спрацює», – каже він.

Політик закликав до припинення війни Росії проти України. «Нам потрібен мир там. Це триває занадто довго. Гине занадто багато невинних людей. І ми абсолютно не хочемо подальшої участі США в цьому», – наголосив спікер Палати представників.

Нагадаємо, президент США планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

Раніше повідомлялося, що США запровадять мита у розмірі 500% для країн, які є торговими партнерами Росії та не надають підтримки Україні.

До слова, у липні доходи Росії від продажу нафти і газу можуть скоротитися приблизно на 37% порівняно з тим самим місяцем 2024 року. За підрахунками агентства Reuters, доходи Росії від енергоносіїв у липні можуть становити близько 680 млрд рублів ($8,66 млрд) через здешевлення нафти. Падіння доходів залишається чутливим для російського бюджету, особливо на тлі різкого зростання витрат на оборонний сектор і внутрішню безпеку після початку повномасштабної війни проти України.

Середня ціна російської нафти в рублевому еквіваленті залишається нижчою за цільовий рівень, закладений у федеральний бюджет на 2025 рік. Крім того, за період із січня до липня сукупні нафтогазові доходи Росії можуть скоротитися на 20% порівняно з аналогічним відрізком 2024 року і скласти близько 5,4 трлн рублів (близько $68,95 млрд).