Зеленський провів низку зустрічей з європейськими лідерами

Окремо сторони говорили про євроінтеграцію України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Під час зустрічі з Коштою на фон дер Ляєн Зеленський подякував за новий пакет підтримки на понад €2 млрд.

«Також створення Європейського флагманського фонду реконструкції України є важливим. Він допоможе залучити ще більше інвестицій в Україну», – написав президент.

Окремо сторони говорили про євроінтеграцію України.

«Ми готові відкрити всі переговорні кластери під час головування Данії в Раді ЄС. Для цього треба знайти рішення для розблокування угорського вето», – додав Зеленський.

Також глава української держави повідомив, що обговорили 18-й пакет санкцій проти Росії.

Володимир Зеленський і Росен Желязков обговорили розширення співпраці в галузі енергетики, зокрема, в контексті енергетичної безпеки. Сторони домовилися про зустріч на рівні експертів найближчим часом для предметного обговорення важливих питань.

Нагадаємо, сьогодні, 10 липня, у Римі стартувала дводенна конференція з питань відновлення України (URC2025), у якій беруть участь представники урядів, міжнародних організацій, бізнесу та громадського сектору. В рамках заходу відбудеться зустріч лідерів «коаліції охочих». На конференції обговорять ключові напрямки відбудови країни та залучення інвестицій.

До слова, під час Конференції URC у Римі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.

Як повідомлялося, на конференції в Римі з відновлення України 10 липня президент Чехії Петро Павло представить свій план Маршалла з 11 пунктів. На форумі Павло хоче закликати партнерів докласти скоординованих зусиль для запланованого відновлення України.