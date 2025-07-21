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США планують ввести тарифи проти трьох країн, які купують нафту у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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США планують ввести тарифи проти трьох країн, які купують нафту у РФ
Ліндсі Грем пригрозив Путіну
фото: скриншот з відео

Грем: На місці Путіна я б скоріше сів за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Ось що я хотів би сказати Китаю, Індії та Бразилії: якщо ви продовжите купувати дешеву російську нафту ми обкладемо вас митами і знищимо вашу економіку. Трамп втомився від цієї гри. На місці Путіна я б скоріше сів за стіл переговорів», – йдеться у заяві.

За словами сенатора, ці країни купують близько 80% дешевої російської нафти.

До слова, міністр нафти Хардіп Сінгх Пурі заявив, що Індія зможе задовольнити свої потреби в енергоресурсах завдяки альтернативним джерелам, якщо поставок із Росії торкнуться вторинні санкції. 

Раніше Велика Британія та Європейський Союз оголосили про чергове зниження граничної ціни на російську сиру нафту. Цей крок є частиною посилення економічного тиску на Росію та безпосередньо спрямований на критично важливі доходи Кремля від нафти.

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Теги: США нафта росія Китай Бразилія Індія

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