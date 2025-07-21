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Вторинні тарифи проти Росії. Міністр фінансів США закликав Європу діяти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Вторинні тарифи проти Росії. Міністр фінансів США закликав Європу діяти
За словами міністра, майже сотня сенаторів хоче посилити антиросійські санкції
скріншот з відео

Штати очікують, що Європа приєднається до потенційних вторинних тарифів проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав Європу запровадити вторинні тарифи проти Російської Федерації, якщо Сполучені Штати ухвалять свій відповідний законопроєкт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра в ефірі CNBC.

За словами Бессента, США не знають, яким буде термін, «чи то 10, 30, 50 днів, але будь-яка країна, яка купує російську нафту, що перебуває під санкціями, буде підлягати вторинним тарифам до 100%». «Тож тепер Сенат Сполучених Штатів погоджується з президентом Трампом, що тарифи є засобом досягнення політичних цілей, і це революційно. Президент Трамп змінив розмову тут. І я закликаю наших європейських союзників, які говорили про велику гру, слідувати за нами, якщо ми запровадимо ці вторинні тарифи», – каже він.

Нагадаємо, Президент США планує запровадити мита проти Китаю, Бразилії та Індії за купівлю російської нафти. Вторинні тарифи, які США можуть запровадити щодо Росії, здатні серйозно вплинути на постачання російської нафти до ключових споживачів – Китаю, Індії та Туреччини. Саме ці три держави залишаються найбільшими імпортерами російського енергоресурсу.

До слова, президент США Дональд Трамп значно посилив свої позиції у переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, глава Білого дому вимагає встановлення мінімального тарифу на рівні 15-20% для всіх товарів з ЄС замість нинішніх 10%.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про доручення оперативно синхронізувати 18-й санкційний пакет Євросоюзу в українській юрисдикції.

Як повідомлялося, Дональд Трамп послабив свій конфронтаційний тон у відносинах з Китаєм, аби провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном та укласти торговельну угоду.

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Теги: тарифи санкції Європа США

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