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Тегеран визнав серйозні пошкодження іранських ядерних об’єктів через атаку США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Тегеран визнав серйозні пошкодження іранських ядерних об’єктів через атаку США
За словами глави МЗС Ірану, триває аналіз та оцінка збитків від атаки Штатів
фото з відкритих джерел

Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану

Ядерні об'єкти в Ірані, які США атакували 22 червня, зазнали значних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в інтерв'ю CBS News.

«Ніхто точно не знає, що сталося в Фордо. Але те, що ми знаємо на цю мить, це те, що об'єкти зазнали серйозних і значних пошкоджень», – сказав він.

За словами Аракчі, Іранська організація з атомної енергетики зараз проводить аналіз та оцінку збитків. Після цього звіт буде подано уряду. Глава МЗС Ірану зазначив, що сумнівається у швидкому відновленні переговорів щодо ядерної програми зі США, але водночас не відкидає ідею дипломатії «в найближчому майбутньому».

Раніше газета The Washington Post повідомляла, що Сполучені Штати перехопили розмову іранських чиновників, які применшують масштаби американського удару. За їхніми словами, наслідки атаки на ядерні об'єкти виявилися слабшими, ніж очікувалося.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, Іран офіційно звернувся до ООН із вимогою визнати Ізраїль та США ініціаторами «акту агресії», коли ситуація між Тегераном та Єрусалимом загострилась 13 червня. Він просить Раду безпеки не лише визнати провідні країни винними, а й зобов’язати їх виплатити компенсації та репарації за завдані збитки. У листі також йдеться, що такі дії мають продемонструвати принципи неприпустимості агресії та зберегти довіру до міжнародного права.

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Теги: Іран США

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