Найбільший за 10 років напад у Дагестані: що відомо
У Дагестані запроваджено режим контртерористичної операції
У неділю, 23 червня, у Дагестані було скоєно найбільший за останні 10 років напад. У ході атаки озброєні бойовики напали на православні храми та синагогу, а також на пост прикордонників та поліцейських. Є загиблі та поранені.
Близько шостої вечора в телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в місті Дербенте горить православна церква та синагога.
У Дагестані невідомі розстріляли церкву та синагогу, одного поліцейського вбито, ще одного поранено - росЗМІ— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
МВС Дагестану підтверджує факт обстрілу будівель. pic.twitter.com/NSz9BaXGfN
Пізніше було виявлено тіла православного священика та церковного охоронця. На вулицях міста продовжилася перестрілка, ближче до дев'ятої вечора очевидці стали публікувати фото військової техніки на вулицях міста. У Дагестані запроваджено режим контртерористичної операції.
В Дагестан прибуває військова техніка— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
Стрілянина там не вщухає. Повідомляють про загибель одного росгвардійця. pic.twitter.com/EJN09NZKnC
Одночасно з атакою на пост прикордонників в іншій частині міста нападники влаштували стрілянину на вулиці біля храму. Повідомлення про 40 заручників у храмі не підтвердилися. Як повідомили росЗМІ, 19 осіб самостійно забарикадувалися у храмі під час боїв. МВС Дагестану вже повідомило про ліквідацію чотирьох бойовиків.
У Махачкалі триває стрілянина.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 23, 2024
росЗМІ стверджують, що у православному храмі зачинено 40 заручників, офіційної інформації про це немає. pic.twitter.com/6M0q5eeGZM
Стало відомо, що у нападі брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова – Осман та Аділь Омарови. За попередніми даними російських ЗМІ, нападників було вбито, а Омарова затримано.
Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом.
Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. Як писали російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.
Станом на вечір 23 червня вже відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані, де запроваджено режим контртерористичної операції.
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