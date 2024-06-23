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Найбільший за 10 років напад у Дагестані: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Найбільший за 10 років напад у Дагестані: що відомо
Близької шостої вечора група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву в Дагестані
фото з відкритих джерел

У Дагестані запроваджено режим контртерористичної операції

У неділю, 23 червня, у Дагестані було скоєно найбільший за останні 10 років напад. У ході атаки озброєні бойовики напали на православні храми та синагогу, а також на пост прикордонників та поліцейських. Є загиблі та поранені.

Близько шостої вечора в телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення про те, що в місті Дербенте горить православна церква та синагога.

Пізніше було виявлено тіла православного священика та церковного охоронця. На вулицях міста продовжилася перестрілка, ближче до дев'ятої вечора очевидці стали публікувати фото військової техніки на вулицях міста. У Дагестані запроваджено режим контртерористичної операції.

Одночасно з атакою на пост прикордонників в іншій частині міста нападники влаштували стрілянину на вулиці біля храму. Повідомлення про 40 заручників у храмі не підтвердилися. Як повідомили росЗМІ, 19 осіб самостійно забарикадувалися у храмі під час боїв. МВС Дагестану вже повідомило про ліквідацію чотирьох бойовиків.

Стало відомо, що у нападі брали участь двоє синів голови Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова – Осман та Аділь Омарови. За попередніми даними російських ЗМІ, нападників було вбито, а Омарова затримано.

Глава Сергокалинського району Дагестану був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападах та Дербент та Махачкалу
Глава Сергокалинського району Дагестану був затриманий у зв'язку з участю його синів у нападах та Дербент та Махачкалу
фото із відкритих джерел

Нагадаємо, у неділю, 23 червня, невідомі обстріляли синагогу, церкву і наряд поліції у місті Дербенте, що у Дагестані. За даними росЗМІ, група невідомих з автоматичної зброї обстріляли синагогу та церкву. Інцидент стався близько 18:00 за місцевим часом. 

Стрілянина також сталася в Махачкалі, де невідомі обстріляли пост прикордонників на вулиці Єрмошкіна. Як писали російські Telegram-канали Baza та Mash, також стрілянина сталася на російсько-абхазькому кордоні біля річки Псоу. Попередньо, є вбитий та поранений.

Станом на вечір 23 червня вже відомо про сімох загиблих поліціянтів та ще 23 поранених у Дагестані, де запроваджено режим контртерористичної операції. 

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Теги: росія теракт стрілянина

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