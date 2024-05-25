Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»
Країни Балтійського регіону вигадали, як захисти свої кордони від провокацій з боку недружніх країн, а також запобігти контрабанді
фото: Andrius Tapinas/Twitter

«Стіна дронів» простягнеться від Норвегії до Польщі

Країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає bns.lt.

У Латвії посадовиця зустрілася з колегами з Польщі, Фінляндії та Норвегії.

«Це абсолютно нова річ – стіна дронів, що простягається від Норвегії до Польщі – і її мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів [...] від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді», – пояснила Білотайте.

Для створення такої «стіни дронів» країни використовуватимуть БпЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити дрони з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

Посадовиця розповіла, що Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба країни нещодавно створила підрозділ БпЛА і працює над придбанням додаткових безпілотників і систем протидії дронам.

Литовська міністерка не уточнила, коли ідея буде реалізована, але зазначила, що «стіна дронів» може бути створена коштом ЄС.

Також міністри домовилися організувати спільні навчання з евакуації в країнах-учасницях.

«Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші інституції готові працювати, взаємодіяти один з одним, які наші можливості для розміщення людей, які можливості інших країн, чи готові вони прийняти певну кількість наших людей», – сказала Білотайте.

Нагадаємо, що російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Однак згодом відповідний законопроєкт зник із сайту уряду. 

До слова, за оцінками аналітиків, Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.

Теги: Балтія Литва кордон дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загрози нового наступу з території Білорусі немає, може бути відволікаючий маневр – Держприкордонслужба
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
29 квiтня, 15:01
«Знахідку» вилучили та скерували на експертизу
Львів'янка намагалася вивезти з України старовинну скрипку Страдіварі (фото)
3 травня, 15:24
У фіналі зустрінуться 20 переможців обох півфіналів конкурсу
Другий півфінал Євробачення-2024: список переможців
10 травня, 00:15
Атака морським дроном Магура V5 сталася в районі бухти Вузька
Розвідка дроном вразила швидкісний катер окупантів у Криму
6 травня, 10:21
Усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку «З бронюванням працівників»
Work.ua створив розділ з вакансіями, де є бронювання працівників
21 травня, 12:52
Комісія вивчатиме облаштування фортифікацій на фронті та цільове використання коштів на їх будівництво
Нардепи пропонують створити тимчасову слідчу комісію щодо фортифікацій та дронів
22 травня, 09:57

Політика

Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»
Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»
Депутати Бундестагу закликали Шольца дозволити Україні удари по РФ західною зброєю
Депутати Бундестагу закликали Шольца дозволити Україні удари по РФ західною зброєю
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
Як Кремль може використати Україну у війні з НАТО: пояснення ISW
ISW пояснив, для чого Росії треба припинення вогню
ISW пояснив, для чого Росії треба припинення вогню
Суд ООН наказав зупинити наступ на Рафах: реакція Ізраїлю
Суд ООН наказав зупинити наступ на Рафах: реакція Ізраїлю
Росія і КНДР можуть планувати провокацію напередодні виборів у США
Росія і КНДР можуть планувати провокацію напередодні виборів у США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
58K
«Інфлюенсер Бога». Папа Римський визнав 15-річного блогера святим
29K
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
21K
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
4633
Кулеба прокоментував повідомлення про нібито готовність Путіна до переговорів
4055
На Україну суне негода: оголошено штормове попередження

Новини

Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Вчора, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
23 травня, 20:15

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua