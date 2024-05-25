Країни Балтії домовилися про створення «стіни дронів»

Країни Балтійського регіону вигадали, як захисти свої кордони від провокацій з боку недружніх країн, а також запобігти контрабанді

«Стіна дронів» простягнеться від Норвегії до Польщі

Країни Балтійського регіону домовилися створити «стіну дронів», щоб захистити свої зовнішні кордони. Про це заявила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, передає bns.lt.

У Латвії посадовиця зустрілася з колегами з Польщі, Фінляндії та Норвегії.

«Це абсолютно нова річ – стіна дронів, що простягається від Норвегії до Польщі – і її мета полягає в тому, щоб використовувати дрони та інші технології для захисту наших кордонів [...] від провокацій з боку недружніх країн і для запобігання контрабанді», – пояснила Білотайте.

Для створення такої «стіни дронів» країни використовуватимуть БпЛА для моніторингу прикордонних територій, а також системи протидії безпілотникам, щоб зупинити дрони з ворожих країн, які використовуються для контрабанди та провокацій.

Посадовиця розповіла, що Литва вже розробила плани щодо посилення захисту свого кордону за допомогою безпілотників. Державна прикордонна служба країни нещодавно створила підрозділ БпЛА і працює над придбанням додаткових безпілотників і систем протидії дронам.

Литовська міністерка не уточнила, коли ідея буде реалізована, але зазначила, що «стіна дронів» може бути створена коштом ЄС.

Також міністри домовилися організувати спільні навчання з евакуації в країнах-учасницях.

«Ми домовилися провести регіональні навчання, щоб забезпечити евакуацію населення, подивитися, як наші інституції готові працювати, взаємодіяти один з одним, які наші можливості для розміщення людей, які можливості інших країн, чи готові вони прийняти певну кількість наших людей», – сказала Білотайте.

Нагадаємо, що російська влада прийняла рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Однак згодом відповідний законопроєкт зник із сайту уряду.

До слова, за оцінками аналітиків, Росія готується до ймовірної війни з Північноатлантичним альянсом і прагне захопити Україну, щоб використати її ресурсний потенціал.